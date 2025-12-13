Der neue Meross Anwesenheitssensor MS605 im Detail

Meross hat mit dem Anwesenheitssensor MS605 ganz neu eine Alternative zu dem schon seit längerer Zeit erhältlichen MS600 im Programm. Der Hauptunterschied zwischen beiden Geräten besteht darin, dass der neue MS605 keine feste Stromversorgung erfordert. Zudem ist das Gerät nach IP67 gegen Wasser geschützt und soll auch bei Temperaturen bis -20 Grad arbeiten.

Auch bei der Netzwerkanbindung geht der MS605 neue Wege. Das Gerät setzt auf Matter über Thread, was den energiesparenden Batteriebetrieb ermöglicht, allerdings zwingend einen kompatiblen Matter-Hub wie den HomePod in Reichweite voraussetzt. Auf diesem Weg lässt sich der Sensor dann in Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant integrieren. Die Meross-App wird ausschließlich für die Konfiguration und die Installation von Updates benutzt, dafür verbindet man das iPhone direkt über Bluetooth mit dem Sensor.

Der Meross Anwesenheitssensor MS605 vereint genau genommen drei Sensoren: Millimeter-Radar, Infrarot und einen Lichtsensor. Diese Kombination macht Anwesenheitssensoren klassischen Bewegungsmeldern überlegen. Mit diesen Geräten lässt sich die Anwesenheit von Personen auch dann erfassen, wenn ein Infrarotsensor keine Bewegung erkennt, weil man beispielsweise ruhig auf dem Sofa sitzt oder schläft. Diese Funktion bietet die Grundlage für intelligente Automationen wie die Steuerung von Licht oder Klimageräten.

Kann mehrere Bereiche abdecken

Die Ersteinrichtung des Meross MS605 erfolgt über die App des Herstellers. Hier stehen dann auch umfangreiche Optionen hinsichtlich der Konfiguration des Sensors zur Verfügung, die man auch später auf diesem Weg jederzeit anpassen kann.

Der MS605 hat einen maximalen Erfassungsbereich von sechs Metern und erlaubt es, die Empfindlichkeit darin in sechs Entfernungszonen unterteilt separat einzustellen. Auf diesem Weg lässt sich die bei der Einrichtung vorgenommene automatische Kalibrierung des Sensors nachjustieren, etwa um Fehlerkennungen zu vermeiden.

Zusätzlich zur Erfassung über den gesamten Sensorbereich hinweg hat man die Möglichkeit, zwei virtuelle Sensoren zu konfigurieren, die nur auf einen bestimmten Entfernungsbereich reagieren. In Apple Home oder anderen Smarthome-Systemen werden dann drei Anwesenheitssensoren angezeigt, die jeweils separat für Automationen genutzt werden können. Zusätzlich wird der MS605 als Lichtsensor für den jeweiligen Raum angezeigt.

Weitere Unterschiede zur kabelgebundenen Version

Für die Stromversorgung des MS605 sorgt eine Batterie vom Typ CR123A, deren Laufzeit vom Hersteller mit bis zu drei Jahren angegeben wird. Dadurch lässt sich das Gerät völlig frei und mehr oder weniger an beliebigen Orten platzieren. Das Gehäuse des neuen Modells ist von der Grundfläche etwas kleiner, durch das integrierte Batteriefach tiefer als das der kabelgebundenen Version.

Die Optimierung auf eine möglichst lange Batterielaufzeit bringt allerdings auch einige Einschränkungen mit sich. Werft daher auch einen Blick auf die folgende Vergleichstabelle. So liegt die Reichweite des MS605 mit maximal sechs Metern deutlich unter dem Erfassungsbereich des MS600. Anders als dieses Gerät kann der neue Sensor auch nur erkennen, dass jemand anwesend ist, aber nicht die exakte Entfernung zu bestimmen.

Bezüglich der Platzierung im Raum zeigt sich der Meross MS605 einfach, aber flexibel. Ihr könnt den Sensor einfach so in ein Regal stellen oder aber die integrierte Halterung verwenden, um beispielsweise den Ausrichtungswinkel anzupassen. Dafür klappt man die Rückseite aus; ein einfaches Scharnier ermöglicht anschließend das Kippen des Sensors. Dieses Konzept kann mit einem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad für die Wand- oder Deckenmontage kombiniert werden.

Aktuell noch zum Einführungspreis

Der neue Meross Anwesenheitssensor MS605 wird über die Webseite des Herstellers zum Einführungspreis von 29,99 Euro angeboten. Das kabelgebundene Modell MS600 kostet dort gerade 28,99 Euro. Amazon bietet bisher nur die ältere kabelgebundene Variante an.

Dazu noch ein Hinweis: Ihr könnt bei einem Einkauf im Onlineshop von Meross immer den Aktionscode ifun10 ausprobieren – zum Teil lassen sich damit weitere zehn Prozent Rabatt erzielen.