Mit Matter und ohne Kabel
Der neue Meross Anwesenheitssensor MS605 im Detail
Meross hat mit dem Anwesenheitssensor MS605 ganz neu eine Alternative zu dem schon seit längerer Zeit erhältlichen MS600 im Programm. Der Hauptunterschied zwischen beiden Geräten besteht darin, dass der neue MS605 keine feste Stromversorgung erfordert. Zudem ist das Gerät nach IP67 gegen Wasser geschützt und soll auch bei Temperaturen bis -20 Grad arbeiten.
Auch bei der Netzwerkanbindung geht der MS605 neue Wege. Das Gerät setzt auf Matter über Thread, was den energiesparenden Batteriebetrieb ermöglicht, allerdings zwingend einen kompatiblen Matter-Hub wie den HomePod in Reichweite voraussetzt. Auf diesem Weg lässt sich der Sensor dann in Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant integrieren. Die Meross-App wird ausschließlich für die Konfiguration und die Installation von Updates benutzt, dafür verbindet man das iPhone direkt über Bluetooth mit dem Sensor.
Der Meross Anwesenheitssensor MS605 vereint genau genommen drei Sensoren: Millimeter-Radar, Infrarot und einen Lichtsensor. Diese Kombination macht Anwesenheitssensoren klassischen Bewegungsmeldern überlegen. Mit diesen Geräten lässt sich die Anwesenheit von Personen auch dann erfassen, wenn ein Infrarotsensor keine Bewegung erkennt, weil man beispielsweise ruhig auf dem Sofa sitzt oder schläft. Diese Funktion bietet die Grundlage für intelligente Automationen wie die Steuerung von Licht oder Klimageräten.
Kann mehrere Bereiche abdecken
Die Ersteinrichtung des Meross MS605 erfolgt über die App des Herstellers. Hier stehen dann auch umfangreiche Optionen hinsichtlich der Konfiguration des Sensors zur Verfügung, die man auch später auf diesem Weg jederzeit anpassen kann.
Der MS605 hat einen maximalen Erfassungsbereich von sechs Metern und erlaubt es, die Empfindlichkeit darin in sechs Entfernungszonen unterteilt separat einzustellen. Auf diesem Weg lässt sich die bei der Einrichtung vorgenommene automatische Kalibrierung des Sensors nachjustieren, etwa um Fehlerkennungen zu vermeiden.
Zusätzlich zur Erfassung über den gesamten Sensorbereich hinweg hat man die Möglichkeit, zwei virtuelle Sensoren zu konfigurieren, die nur auf einen bestimmten Entfernungsbereich reagieren. In Apple Home oder anderen Smarthome-Systemen werden dann drei Anwesenheitssensoren angezeigt, die jeweils separat für Automationen genutzt werden können. Zusätzlich wird der MS605 als Lichtsensor für den jeweiligen Raum angezeigt.
Weitere Unterschiede zur kabelgebundenen Version
Für die Stromversorgung des MS605 sorgt eine Batterie vom Typ CR123A, deren Laufzeit vom Hersteller mit bis zu drei Jahren angegeben wird. Dadurch lässt sich das Gerät völlig frei und mehr oder weniger an beliebigen Orten platzieren. Das Gehäuse des neuen Modells ist von der Grundfläche etwas kleiner, durch das integrierte Batteriefach tiefer als das der kabelgebundenen Version.
Die Optimierung auf eine möglichst lange Batterielaufzeit bringt allerdings auch einige Einschränkungen mit sich. Werft daher auch einen Blick auf die folgende Vergleichstabelle. So liegt die Reichweite des MS605 mit maximal sechs Metern deutlich unter dem Erfassungsbereich des MS600. Anders als dieses Gerät kann der neue Sensor auch nur erkennen, dass jemand anwesend ist, aber nicht die exakte Entfernung zu bestimmen.
Bezüglich der Platzierung im Raum zeigt sich der Meross MS605 einfach, aber flexibel. Ihr könnt den Sensor einfach so in ein Regal stellen oder aber die integrierte Halterung verwenden, um beispielsweise den Ausrichtungswinkel anzupassen. Dafür klappt man die Rückseite aus; ein einfaches Scharnier ermöglicht anschließend das Kippen des Sensors. Dieses Konzept kann mit einem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad für die Wand- oder Deckenmontage kombiniert werden.
Aktuell noch zum Einführungspreis
Der neue Meross Anwesenheitssensor MS605 wird über die Webseite des Herstellers zum Einführungspreis von 29,99 Euro angeboten. Das kabelgebundene Modell MS600 kostet dort gerade 28,99 Euro. Amazon bietet bisher nur die ältere kabelgebundene Variante an.
Dazu noch ein Hinweis: Ihr könnt bei einem Einkauf im Onlineshop von Meross immer den Aktionscode ifun10 ausprobieren – zum Teil lassen sich damit weitere zehn Prozent Rabatt erzielen.
Super Teil. Habe einen zum Testen bekommen und bin bei wlan Geräten immer ehr skeptisch. Aber wlan und Matter sind fantastisch. Super schnelle Reaktionszeit.
Der neue nutzt Matter über Thread, funkt also über Bluetooth – daher auch der benötigte HomePod o.ä. Ich mache das im Text noch etwas deutlicher. WLAN ist die ältere Version mit Kabel.
Thread ist kein Bluetooth…
Thread ist ein eigenständiges drahtloses Netzwerkprotokoll
Thread und Bluetooth nutzen zwar die gleiche Hardware. Sind aber schon verschiedene Funkprotokolle.
Also die beiden nicht in einem Topf werfen.
Thread ungleich Bluetooth!
Bitte veröffentlich meinen kommi dazu
Auf der Produktseite steht Wireless Standards: Bluetooth 4.3
Das Teil hat Thread und Bluetooth.
Bluetooth wird benötigt, damit man das Teil findet um es einzurichten.
Das Teil funkt über Thread, nicht über WLAN. Bei WLAN müsstest du ja jeden Tag die Batterien austauschen
Ja irgendwie war ich vor Begeisterung etwas blind :)
Welche Winkel/Bereich erfasst er denn? 180 /180 ?
Kann man in Apple Home für Automationen auch einstellen, dass wenn hB für x-Minuten keine Bewegung erkannt wurde die Lichter ausgehen ?
Fände es nicht praktikabel wenn gleich, sobald keine Bewegung, die Automation auslöst …
Kann man…
Du kannst in Hk einstellen, dass mach x Minuten mach einer Aktion der Aktor wieder deaktiviert wird. Damit brauchst du keine zweite Automation zum Ausschalten.
bin aber nicht sicher, ob die X Minuten immer direkt von vorn anfangen, Wenn der Bew.melder innerhalb dieses Zeitspanne weiter Bewegung meldet, das Licht also z. B. x+2 Minuten abbleicht weil sich noch was bewegt. Ich meine aber, dass das ginge. Kommt ein bisschen auf den Sensor an bzw. das einstellbare Melde-Intervall. Die EVEs können das glaub ich genau so.
Meine Aquara P2 melden das anscheinend nicht so oft. Das Licht geht zwischendurch erstmal wieder aus.
Wenn man eine Automation anlegt kann man bei dem Sensor entweder „Entdeckt Anwesenheit“ oder „Beendet das Erkennen von Anwesenheit“ als Auslöser auswählen.
Warum nimm ich nicht einfach den von Ikea der kostet ein Drittel von dem ?
Der ist nur ein Bewegungssensor. Wenn es ausreicht, würde ich auch zunächst die neue Serie von Ikea probieren.
Die Frage ist, was das Ergebnis sein soll? In welchem Scenario ist ein Anwesenheitsensor besser als einer für reine Bewegung? Das genannte Beispiel Klimaanlage an, Klimaanlage aus, wenn man in den Raum eintritt und rausgeht, ist genauso sinnfrei wie Heizung an, Heizung aus. Kostet alles sinnlos Energie.
Du sitzt auf der Couch und schaust Fernsehen. Dabei bewegt man sich für gewöhnlich nicht so.
Oder als Mann auf Toilette vergehen auch schon mal mehrere reglose Minuten. :-D
Wie ist der im Vergleich zum Aqara FP2? Der hat bei mir ganz häufig irgendwelche Echos drauf.
Ich habe den FP2 durch den MS-600 ersetzt. Bis jetzt sehr zufrieden, kein ghosting mehr. Bei mir verhielt sich der FP2 schon deutlich besser, nachdem ich die dämliche KI-Erkennung ausgeschaltet hatte. Aber am meisten hat gebracht ihn durch den Meross zu ersetzen.
Hat jemand diesen Sensor direkt über die Home Assistant Matter Integration eingerichtet? Also ohne Meross Hub, Home Pod oder vergleichbares.
Falls ja: Kann man dann dennoch die Meross App zur Konfiguration und Kalibrierung nutzen?
scheint ein hochpreisig, neu verpackter „Smart Human Presence Motion Sensor Zigbee 24G MmWave Radar+PIR Sensor,Luminance Detector“ zu sein …
Ich habe vor ca. 1 Monat vier Stück bestellt. Die werden allerdings noch geliefert. Aber grundsätzlich ist ja klar, was der macht. Und in HomeAssistant kann man auch eine ganze Menge mehr einstellen, als in HomeKit. Also verschiedenste Szenarien abdecken.
Ich freue mich auf die Teile
Geht vermutlich auch mit homey, oder?
Will alles mit homey daheim aufbauen.
Ich meine das:
Wenn der Sensor für zB 20 Minuten keine Bewegung entdeckt, dann schalte die Lichter aus.
Fände es doof, dass alle Lichter ausgehen, wenn man mal den Raum verlässt.
Geht das in HK ?
Warum sollten die an bleiben wenn keiner mehr im Raum ist?
Kann der auch die Anwesenheit erfassen, wenn man in der Dusche hinter einer Duschtür steht?
Die mm-Wellen durchdringen keine Gegenstände, nicht mal Glas. Müsste also so installiert werden, dass du im freien Blickfeld des Sensors bist. Ich vermute mal, dass er auch auf den Wasserdampf reagiert. Was anderes ist es mit dem IR Detektor, der könnte dich vermutlich durch die Glas Tür sehen.
Wer kauft sowas ? Und vor Allem : Warum ?
Leute, die was damit anfangen können. Darum. Gerne geholfen!
Wer das kauft? Alle die, die keine Lust haben ständig mit den Armen zu fuchteln, damit das Licht nicht ausgeht.