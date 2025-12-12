„The Pill“: Shelly bietet Mini-Gateway für Sensoren an

Mit The Pill hat Shelly ein neues Mini-Gateway im Programm, das sich in Verbindung mit verschiedenen Sensoren und Niederspannungs-Peripheriegeräten verwenden lässt, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Spannung oder digitale Ein- und Ausgänge zu überwachen und zu steuern. Das Modul kann über WLAN oder Bluetooth angesprochen und in Shelly-Umgebungen eingebunden werden.

Beeindruckend ist vor allem, wie klein die „Pille“ von Shelly ist. Beim Blick auf den Größenvergleich auf unseren Bildern erklärt sich dann auch der Name für das Zubehör. Shelly sieht das Zubehör als besonders geeignet für die Verwendung in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.

Als Beispiele nennt der Hersteller die Klimaüberwachung in Wohnräumen und Gewächshäusern sowie die Kontrolle von Wassersystemen und Aquarien. Mithilfe des kleinen Reglers kann man Werte wie die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit überwachen und in Automatisierungsabläufe einbinden. Ebenso ist es damit möglich, die Spannung von Batterien oder Solarmodulen zu überwachen.

Modular erweiterbar

„The Pill“ wird über USB-C mit Strom versorgt und kann optional auch als Bluetooth-Gateway genutzt werden. Neben der reinen Steuerung übernimmt das Gerät auch die Erfassung und Protokollierung von Sensordaten. Ereignisse und Statistiken werden dabei über die Shelly Cloud ausgewertet und bereitgestellt. Dank der Unterstützung von Erweiterungsmodulen lässt sich der Funktionsumfang deutlich ausbauen, etwa durch zusätzliche digitale oder analoge Ein- und Ausgänge sowie weitere Sensoren.

Das neue Smarthome-Modul wird vom Hersteller zum Preis von 9,82 Euro angeboten und lässt sich abhängig vom geplanten Einsatzzweck um verschiedene Module erweitern. Der wasserfeste Temperatursensor ist beispielsweise für 4,05 Euro zu haben und in Verbindung mit einem für 4,52 Euro erhältlichen Splitter kann man bis zu fünf dieser Temperaturfühler damit verbinden.