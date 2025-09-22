iOS 26: Neue Kameraoberfläche mit versteckten Funktionen

Mit iOS 26 hat Apple die Benutzeroberfläche der Kamera-App überarbeitet. Auf den ersten Blick wirkt die Darstellung klarer und strukturierter, viele zusätzliche Funktionen erschließen sich jedoch erst durch Gesten, die nicht unmittelbar sichtbar sind.



Doppelte Aufnahme: Den neuen iPhone-17-Modellen vorbehalten

Wie schon unter vorherigen iOS-Version können Nutzer dadurch verschiedene Aufnahmeoptionen schneller erreichen, müssen diese allerdings zunächst kennenlernen.

Gesten für die Wahl des Aufnahmeformats

Die Standardansicht zeigt am unteren Bildschirmrand die Optionen für Foto und Video. Der Eindruck entsteht, dass nur zwischen diesen beiden Formaten gewechselt werden kann. Tatsächlich verbergen sich dahinter weitere Modi. Durch horizontales Streichen lassen sich unter anderem Zeitraffer, Zeitlupe, Kino-Video, Porträtaufnahmen, Panorama und räumliche Fotos aktivieren. Auch die Auswahl erfolgt direkt über diese Bewegung.

Ein vertikaler Wisch aus dem unteren Bereich des Displays blendet zusätzliche Bedienelemente ein. Hier finden sich Schnellzugriffe auf Blitz, Live-Fotos, Timer, Belichtungsstile und das Bildformat. Damit lassen sich häufig genutzte Einstellungen direkt anpassen, ohne dass man tief in die Menüs wechseln muss.

Videos mit doppelter Aufnahme

Auf den neuen iPhone-17-Modellen und dem iPhone Air steht zusätzlich die Funktion „Doppelte Aufnahme“ zur Verfügung. Damit können Anwender gleichzeitig die vordere und die rückwärtige Kamera nutzen. Während der größere Teil des Bildschirms das Motiv vor der Linse zeigt, erscheint oben links ein Fenster mit der Aufnahme der Selfie-Kamera. Aktiviert wird die Funktion über die Kamerasteuerung im Videomodus. Ein erneutes Antippen beendet die gleichzeitige Aufzeichnung.

Steuerung von Zoom und Aufnahmefunktionen

Auch beim Zoomen setzt Apple auf Gestensteuerung. Ein Streichen über die Zoom-Stufen nach links oder rechts öffnet ein Rad zur stufenlosen Anpassung. Je nach Modell können Nutzer zwischen den eingebauten Linsen wechseln und eine Vergrößerung von 0,5-fach bis zu 40-fach einstellen.

Zusätzliche Gesten gibt es beim Auslöser. Wer die Taste gedrückt hält und nach links zieht, startet eine Serienaufnahme mit vielen aufeinanderfolgenden Bildern. Ein Ziehen nach rechts hingegen beginnt eine Videoaufnahme, ohne dass vorher der Videomodus aktiviert werden muss. Diese Bedienung erlaubt flexiblere Reaktionen in Situationen, in denen es schnell gehen muss.

Lautstärke des Auslösers anpassen

Die Kamera-App bietet außerdem eine Möglichkeit, die Lautstärke des Auslösers im Fotomodus zu steuern. Dazu öffnet man bei aktiver Kamera das Kontrollzentrum und bewegt den Lautstärke-Schieberegler nach oben oder unten. Mit einem Wisch vom unteren Bildschirmrand kehrt man wieder zur Kamera-App zurück. Zu beachten ist, dass der Auslöser bei aktivierter Live-Photos-Funktion grundsätzlich keinen Ton erzeugt.