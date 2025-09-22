Praktische Streichgesten zur Kamerabedienung
iOS 26: Neue Kameraoberfläche mit versteckten Funktionen
Mit iOS 26 hat Apple die Benutzeroberfläche der Kamera-App überarbeitet. Auf den ersten Blick wirkt die Darstellung klarer und strukturierter, viele zusätzliche Funktionen erschließen sich jedoch erst durch Gesten, die nicht unmittelbar sichtbar sind.
Doppelte Aufnahme: Den neuen iPhone-17-Modellen vorbehalten
Wie schon unter vorherigen iOS-Version können Nutzer dadurch verschiedene Aufnahmeoptionen schneller erreichen, müssen diese allerdings zunächst kennenlernen.
Gesten für die Wahl des Aufnahmeformats
Die Standardansicht zeigt am unteren Bildschirmrand die Optionen für Foto und Video. Der Eindruck entsteht, dass nur zwischen diesen beiden Formaten gewechselt werden kann. Tatsächlich verbergen sich dahinter weitere Modi. Durch horizontales Streichen lassen sich unter anderem Zeitraffer, Zeitlupe, Kino-Video, Porträtaufnahmen, Panorama und räumliche Fotos aktivieren. Auch die Auswahl erfolgt direkt über diese Bewegung.
Ein vertikaler Wisch aus dem unteren Bereich des Displays blendet zusätzliche Bedienelemente ein. Hier finden sich Schnellzugriffe auf Blitz, Live-Fotos, Timer, Belichtungsstile und das Bildformat. Damit lassen sich häufig genutzte Einstellungen direkt anpassen, ohne dass man tief in die Menüs wechseln muss.
Videos mit doppelter Aufnahme
Auf den neuen iPhone-17-Modellen und dem iPhone Air steht zusätzlich die Funktion „Doppelte Aufnahme“ zur Verfügung. Damit können Anwender gleichzeitig die vordere und die rückwärtige Kamera nutzen. Während der größere Teil des Bildschirms das Motiv vor der Linse zeigt, erscheint oben links ein Fenster mit der Aufnahme der Selfie-Kamera. Aktiviert wird die Funktion über die Kamerasteuerung im Videomodus. Ein erneutes Antippen beendet die gleichzeitige Aufzeichnung.
Steuerung von Zoom und Aufnahmefunktionen
Auch beim Zoomen setzt Apple auf Gestensteuerung. Ein Streichen über die Zoom-Stufen nach links oder rechts öffnet ein Rad zur stufenlosen Anpassung. Je nach Modell können Nutzer zwischen den eingebauten Linsen wechseln und eine Vergrößerung von 0,5-fach bis zu 40-fach einstellen.
Zusätzliche Gesten gibt es beim Auslöser. Wer die Taste gedrückt hält und nach links zieht, startet eine Serienaufnahme mit vielen aufeinanderfolgenden Bildern. Ein Ziehen nach rechts hingegen beginnt eine Videoaufnahme, ohne dass vorher der Videomodus aktiviert werden muss. Diese Bedienung erlaubt flexiblere Reaktionen in Situationen, in denen es schnell gehen muss.
Lautstärke des Auslösers anpassen
Die Kamera-App bietet außerdem eine Möglichkeit, die Lautstärke des Auslösers im Fotomodus zu steuern. Dazu öffnet man bei aktiver Kamera das Kontrollzentrum und bewegt den Lautstärke-Schieberegler nach oben oder unten. Mit einem Wisch vom unteren Bildschirmrand kehrt man wieder zur Kamera-App zurück. Zu beachten ist, dass der Auslöser bei aktivierter Live-Photos-Funktion grundsätzlich keinen Ton erzeugt.
Wieso gibt es beim „Live-Modus“ eigentlich auch einen Automatikmodus und wie funktioniert der? Bin mir sicher, dass ich den bei IOS18 noch nicht hatte.
Der Automatikmodus entscheidet, ob ein Live Photo sich lohnt, also, ob genügend Bewegung im Bild ist. Ist das nicht der Fall, wird auf ein Live BILD verzichtet.
Eine gute Frage.
Wenn „Live Auto“ aktiviert ist, nimmt die Kamera automatisch Live Photos auf, wenn sie eine Bewegung erkennt, und speichert sie als Einzelbilder, wenn keine Bewegung erkannt wird.
+1 und er ist auch schon eine ganze Weile verfügbar.
Kann man in der standard camera App den Weißabgleich festsetzen?
Wo ist es eine Verbesserung, wenn man Funktionen / Menüs versteckt?
Für die Nutzer, die einfach nur ein kurzes Video und ein Foto aufnehmen möchten. Die technisch Fähigeren können Swipen um an andere Funktionen zu kommen. So ist die Logik.
Man konnte auch vorher einfach nen Foto machen. Jetzt muss man für en Actionmodus noch mal extra in die Menüs klicken. Und natürlich immer wieder neu weil sich das Teil die Einstellung nicht merkt.
@ Marcus
Das kannst du in den Kamera Einstellungen ändern.. seit.. Jahren?
@Marcus: Einstellungen –> Kamera –> Einstellungen behalten: da kannst du anklicken was die Kamera als „Standard“ behalten soll. Da ist auch der Actionmodus auswählbar.
In den Einstellungen gibt es die Möglichkeit persönliche Einstellungen u.a. auch zu Action Mode beizubehalten, dann bleiben sie beim nächsten Start der Kamera aktiv.
Das kannst du Einstellen das es die Einstellung merkt. Den Schalter für Actionmodus existiert.
Die Kamera App war auch vorher nicht kompliziert. Jetzt wurden einfach nur Funktionen versteckt. Das macht nichts einfacher sondern unnötig komplizierter.
Ich finde es gut. Wenn ich Zeit habe, kann ich tiefer ins Menü einsteigen. Wenn es schnell und ggf. nur mit einer Hand gehen muß finde ich den Wechsel zwischen ausschließlich Video und Photo einfacher.
Mir ist bei dem alten Menü schon öfter passiert, daß ich aus Versehen in Slo-Mo oder Porträt gelandet bin und dann war die Situation vorbei, die ich einfangen wollte.
Ich empfinde die neuen Kontext-Menüs innerhalb der Kamera und die dort hinterlegten Funktionen intuitiver und schneller zugänglich. Das Umschalten des Seitenverhältnis war bspw. zuvor echt ein Krampf. Es war zuvor noch versteckter.
Beide Kameras gleichzeitig nutzen, geht auch schon mit Modellen vor dem 17er:
https://apps.apple.com/de/app/camaround2/id6740833186
Manchmal mache ich Aufnahmen, wo ich ganz stark, rein zoomen mit dem Drehrad und auch wieder zurück zoome, und dabei über die Linsenfajtoreb hinaus. Das hat immer gut funktioniert, weil Apple die Linsen gut miteinander verknüpft hat. Jetzt aber bleibt beim Drehen des Rades es immer an jedem Hauptstrich hängen, so dass man also immer einen Ruckler erzeugt. Das ist schlecht
Die Wisch Funktion von unten her mag versteckt sein. Jedoch ist selbes auch möglich indem man oben rechts auf das Raster Icon direkt neben dem Blitz Symbol klickt
Noch einfacher geht’s, wenn man erneut auf den ausgewählten Modus tippt. So kann man auch nicht aus Versehen die App verlassen.
Long Press auf eine der Zoom Stufen öffnet das Rad ebenfalls. Wisch Geste geht etwas reaktionsschneller
Ich fotografiere nahezu nur in 16:9 und horizontal. Blöd ist die Einstellung zum Beibehalten, die mit anderen Einstellungen verknüpft wird. Es fehlt die Möglichkeit Presets anzulegen. Zum Beispiel Dokument fotografieren in 4:3 hochkant. Generell begrüße ich die Verschlankung enorm. Vor allem im Urlaub nicht mehr versehentlich auf Einstellungen kommen und falsch Filme. Zuletzt leider mit Kinomodus passiert statt mit 120fps, die bei mir Standard sind.
Habe ein iPhone 17 Pro Max.
„Klickt“ bei euch auch kurz die Kamera (Hardware), wenn ihr die Kamera-App öffnet?
Ja bei mir auch iPhone air
Ist die Frage, ob das so gewollt ist.
Ist mein 5es Pro-Handy, hatte ich so noch nie.
Anderes Thema: Funktioniert die Auto-Helligkeit bei euch wie gewohnt nach dem Update auf iOS26? Bei mir ist es oftmals (nicht immer) viel zu dunkel und es lässt sich dann auch nicht manuell auf die volle Helligkeit nachregulieren. Ich war vor dem Upgrade wirklich zufrieden mit der Autohelligkeit. Jetzt ist es teilweise viel zu dunkel, gerade wenn die Umgebung hell ist.
Hast du etwa Adaptive Leistung in der Batterie aktiviert? Dann ist es kein Wunder.
Danke für den Hinweis. Aber so wie du es schreibst suggeriert es sein Fehler. Dabei ist das die Standardeinstellung. Und somit ist es ein Wunder wenn man das nicht weiß.
Ja, das war aktiviert. Ich werde mal beobachten, ob sich das Verhalten ohne die Einstellung verbessert. Danke für die Hinweis! Und stabiler Nickname <3
Ja, spinnt gelegentlich.
Display total dunkel, ohne Grund, also keine Überhitzung oder so.
Wenn ich dann das Display aus- und wieder einschalte kommt die richtige Helligkeit wieder.
ja, ich hätte erwartet, dass es bei besonderer Beanspruchung greift und nicht, wenn man das Gerät einfach nur „aufweckt“. Zudem hatte ich auch noch keine Mitteilung, dass die Einstellung greift, obwohl der Schalter für die Mitteilungen aktiviert war.
Seltsam, dann müsst ihr eine andere Kamera App als ich haben. Bei mir ist oben rechts ein Menü, das ich antippen kann und dort öffnen sich alle Funktionen. Versteckt definiere ich anders?
Das kann man im Kamera Menü einstellen was dort oben rechts angezeigt werden „soll“!!!
Damit man neue Telefone
Verkaufen kann. Nur Kohle machen nix weiter! Werd braucht kaufen gehen
Tja, wenn Siri jetzt durch die neuen Funktionen zeigen und erklären könnte auf dem Gerät.