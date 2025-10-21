Anker Prime Tischladestation mit 25 Watt: Leistung per App regelbar

Update: Anker hat jetzt den Aktionscode PRIMETECH25 für 20 Prozent Preisnachlass freigeschaltet.

Im Rahmen des Marktstarts seines neuen Prime-Zubehörs bietet Anker auch eine Tischladestation für iPhone, Apple Watch und die AirPods an, die sich in Sachen Leistung und Funktionsumfang auf neuestem Stand zeigt. Das Zubehör unterstützt den neuesten Qi2-Standard mit kabellosen Ladegeschwindigkeiten von bis zu 25 Watt und bietet in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, zwischen drei unterschiedlichen Leistungsstufen zu wechseln.

Die Möglichkeit, die neuesten iPhone-Modelle mit 25 Watt extrem schnell zu laden, ist hier und da sicherlich praktisch und eignet sich zugleich als attraktives Werbeversprechen. So lässt sich mit dieser Leistung der Akku eines iPhone 17 Pro im besten Fall innerhalb von nur 22 Minuten wieder um die Hälfte füllen. Abgesehen von der zusätzlichen Belastung für den Akku, ist dieser Vorgang jedoch auch von einer enormen Wärmeentwicklung begleitet. In der Folge liefern die Hersteller hochwertige Ladegeräte zumindest teilweise mit integrierten Lüftern aus.

Dies ist auch bei der neuen 3-in-1-Tischladestation von Anker der Fall und in diesem Zusammenhang erweist sich das zunächst überflüssig wirkende Display im Sockel der Station als nützliche Ergänzung. Als Anwender hat man die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Ladestufen zu wählen. Es gibt einen sogenannten „Ice-Modus“, bei dem ein in den Ladepuck integrierter Lüfter auf maximaler Stufe arbeitet und ein laut Hersteller leichtes Brummen vernehmen lässt, dass die Station mit höchster Ladeleistung arbeitet. Der „Boost-Modus“ ist etwas leiser und dementsprechend in der Leistung reduziert. Wird der Ladeständer vielleicht sogar auf dem Nachttisch zum nächtlichen Laden verwendet, kann man den Lüfter auch komplett deaktivieren und das Telefon mit dezenter Leistung und zudem abgedimmtem Display auftanken. Der Bildschirm in der Ladestation bietet dabei eine praktische Kontrollfunktion.

Die Einstellungen lassen sich per Bluetooth-Verbindung mithilfe der Anker-App vornehmen. Darüber hinaus ist es laut Hersteller möglich, automatische Ladezyklen für Tag und Nacht auszuwählen oder Bildschirmschoner für das Display einzustellen.

App-Kontrolle über die Ladefunktion

Anker punktet hier gegen andere Hersteller. So ermöglicht beispielsweise Belkin bei seiner 3-in-1-Qi2-Ladestation zwar auch eine Steuerung des Lüfters. Hier gibt es jedoch nur einen Schalter für ein oder aus, der zudem etwas versteckt auf der Rückseite des Geräts platziert ist.

Im Lieferumfang der neuen Tischladestation von Anker ist ein Anschlusskabel sowie ein passendes Netzteil enthalten. Auf der Webseite des Herstellers wird das Produkt derzeit als „ausverkauft“ geführt. Über Amazon kann man die Anker Prime MagSafe 3-in-1-Ladestation zum Preis von 159,99 Euro bestellen.