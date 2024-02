iOS 18 und iPadOS 18: Diese Geräte sollen das Update erhalten

Apples Faustregel, was die langfristige Softwareunterstützung neuer Gerätemodelle angeht, hat sich in den zurückliegenden Jahren recht verlässlich eingefahren: Ein neu erworbenes iPhone wird fünf Jahre lang mit jeweils fünf neuen Hauptversionen des iOS-Betriebssystems versorgt, ehe dieses dann anschließend aus der Softwareunterstützung fällt.

Ganz dringende Sicherheitsaktualisierungen bekommen die Geräte dann zwar weiterhin spendiert, neue Funktionen und Feature-Erweiterungen bleiben diesen dann jedoch vorbehalten.

iOS 17 ließ etwa im vergangenen Herbst das iPhone X, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus auf der Strecke, auf denen sich im Jahr zuvor noch iOS 16 installieren ließ und setzte für die Installation von iOS 17 mindestens ein iPhone XR, ein iPhone XS oder ein iPhone XS Max voraus.

Wer iOS 17 bekam, bekommt auch iOS 18

In diesem Jahr jedoch scheint Apple hier leicht anders verfahren zu wollen. So haben Stimmen aus der Gerüchteküche, die in den vergangenen Jahren bereits mit zutreffenden Vorabinformationen auf sich aufmerksam gemacht haben, jetzt gemeldet, dass iOS 18 voraussichtlich alle Geräte unterstützen wird, auf denen bereits iOS 17 installiert werden konnte.

Anders formuliert: Das iPhone XR, das iPhone XS , das iPhone XS Max und die zweite Generation des iPhone SE könnten noch ein weiteres Jahr mitgenommen werden, ehe Apple den Softwaresupport dann gänzlich einstellt.

iOS 18 soll erscheinen für:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Generation oder neuer)

iPadOS 18 mit Einschränkungen

Was Apples Tablet angeht, scheint Apple hier jedoch leicht anders zu planen und soll sich von der ersten Generation des 10,5-Zoll großen iPad Pro, der zweiten Generation des 12,9-Zoll großen iPad Pro und von der sechsten und siebten Generation des regulären iPads verabschieden. iPadOS 18 soll demnach erscheinen für: