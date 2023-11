iOS 18: Neue Funktionen und Design-Update im Fokus

Nicht wenige Apple-Nutzer würden sich wünschen, dass das Unternehmen das Streben nach Funktionserweiterungen zurückfährt und stattdessen die Stabilität seiner Betriebssysteme und vor allem auch den Benutzerkomfort priorisiert. Dergleichen scheint aber nur in der Theorie realistisch. Allem voran dürfte auch der Konkurrenzkampf mit anderen Anbietern dafür sorgen, dass werbeträchtige Neuerungen für iOS-Geräte, Macs und die Apple Watch einen besonderen Stellenwert erhalten.

In dieser Tradition wird uns wohl auch iOS 18 im kommenden Jahr erwarten. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman zitiert in seinem aktuellen Newsletter interne Aussagen von Apple-Mitarbeitern, denen zufolge man im kommenden Jahr ein „ehrgeiziges und überzeugendes“ Update erwarten darf, das neben Sicherheits- und Leistungsverbesserungen nennenswerte Neuerungen in den Bereichen Funktionalität und Design mit sich bringt.

Power On: Apple’s iOS 18 and macOS 15 development delays show the company is taking extra care in a more critical than usual year. Internally, it’s calling the updates “ambitious and compelling” with GenAI push planned. https://t.co/dNl6C7L5w8 — Mark Gurman (@markgurman) November 12, 2023

Siri als neue KI-Assistentin

Ein Teil davon könnte bereits im kommenden Jahr ein Neustart von Siri sein. Apple dürfte hinter geschlossenen Türen mittlerweile mit enormen Anstrengungen daran arbeiten, zu den Angeboten anderer Anbieter im KI-Bereich aufzuschließen. Mittlerweile zeigt sich, dass Dienste wie ChatGPT längst keine verrückte Spielerei mehr sind, sondern abgesehen von ihren erstaunlichen Fähigkeiten beim Generieren von Texten und Bildern auch eine ernstzunehmende Konkurrenz zu klassischen Suchmaschinen-Modellen darstellen. Eine neue und darauf basierende Variante von Siri könnte sich zumindest in Teilen als wegweisend positionieren. Vorausgesetzt, Apple findet eine Lösung, hier auch tagesaktuelle Inhalte zu integrieren. Die bislang verfügbaren KI-Modelle haben allesamt das Problem, dass sie mit einem „Ablaufdatum“ arbeiten und zum Teil mit inzwischen schon wieder überholten Daten trainiert wurden.

In jedem Fall gibt es keine Anzeichen dafür, dass Apple es mit iOS 18 ein wenig ruhiger angehen lässt, um sich auf Fehlerbehebungen und die Verbesserung vorhandener Funktionen zu konzentrieren. Dergleichen will Apple Gurman zufolge mit „Performance-Pausen“ genannten Unterbrechungen abdecken, in denen die Apple-Entwickler sich über den Zeitraum von einer Woche hinweg gezielt damit beschäftigen, in den aktuellen Versionen der Betriebssysteme vorhandene Fehler zu beheben. Ein Grund, iOS 18 mit besonders plakativen neuen Funktionen auszustatten sei die Tatsache, dass man mit dem iPhone 16 auf Hardware-Seite weniger Neuerungen erwarte.