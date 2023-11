Apple-Werbung: „iPhone 15 Pro für Showbusiness entwickelt“

Apples neuestes Werbevideo für das iPhone 15 Pro hat sich ganz kurz bereits im vergangenen Monat gezeigt. Ende Oktober fand sich die Veröffentlichung mit dem Titel „On with the Show“ bereits für ganz kurze Zeit auf dem amerikanischen YouTube-Kanal des Unternehmens, wurde dann jedoch durch den auf die Gaming-Funktionen des iPhone abhebenden Clip „Pro Power“ ersetzt. Jetzt ist das Video zurück und will uns von den professionellen Funktion der im iPhone 15 Pro verbauten Kamera überzeugen.

Dem von Apple veröffentlichten Begleittext zufolge wurde das iPhone 15 Pro für das Showbusiness entwickelt. Dabei hebt das Unternehmen die für professionelle Anwender besonders relevanten Funktionen wie die Möglichkeit, Videomaterial in ProRes-4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunden direkt auf einem mit dem iPhone verbundenen externen Laufwerk zu speichern oder das beim iPhone 15 Pro Max verfügbare fünffache optische Zoom hervor. „Das iPhone 15 Pro ist voll ausgestattet, um Ihren nächsten post-apokalyptischen Alien-Auto-Jagd-Action-Adventure-Blockbuster zu drehen.“

Apple knüpft mit dieser Veröffentlichung an die bereits im Anschluss an die Mac-Vorstellung vor zwei Wochen getätigte Aussage an, dass das iPhone 15 Pro Max mit 20.000 Dollar teurem Profi-Equipment konkurrieren kann. Erstmals wurde eine Apple-Keynote in vollem Umfang mit dem iPhone abgedreht – natürlich unter dem auch bei Verwendung teurer Filmkameras nötigen Einsatz von professioneller Begleittechnik, darunter aufwändige Beleuchtung und spezielle Kamerawagen und Stative. Apple hat dieser Produktionspremiere im Anschluss an die Vorstellung der neuen Macs nicht nur ein eigenes „Making of“-Video, sondern auch gleich noch einen separaten Newsroom-Eintrag gewährt.

Deutsche Trailer für „Family Plan“ und „For All Mankind“

Das oben eingebettete neue „Shot on iPhone“-Video wurde bislang nur auf dem amerikanischen YouTube-Kanal von Apple veröffentlicht. Apple Deutschland hat übers Wochenende derweil lokalisierte Versionen der Trailer für „The Family Plan“ und „For All Mankind – Staffel 4“ bereitgestellt.