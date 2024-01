Microsoft Translator startet mit neuer Oberfläche

Der kostenlose Übersetzer Microsoft Translator steht in der gänzlich neuen Version 24 zum Download im App Store bereit. Die erste Aktualisierung seit März des vergangenen Jahres stattet den Online-Übersetzer mit einer neuen Benutzeroberfläche aus und lässt aus der schon bislang empfehlenswerten Applikation einen Download werden, vor dem sich DeepL und auch der Google Übersetzer zukünftig in Acht nehmen müssen.

Einsatz auch mit zwei Geräten

Microsoft bietet in der Applikation nicht nur die Übersetzung eingegebener Textinhalte an, sondern versteht sich auch auf gesprochene Inhalte und auf die Auswertung von Text in Bildern. Diese lassen sich je nach Bedarf in über 100 Sprachen überführen. Viele davon bieten zudem eine integrierte Sprachausgabe an, die in der Lage ist, die übersetzten Inhalte auch vorzulesen.

Mit der neuen Benutzeroberfläche will Microsoft den Zugriff auf Mikrofon, Kamera und Tastatur beschleunigen und bietet dafür nun unterschiedliche Übersetzungsansichten an. Dazu gehört neben einer Vollbildansicht und einem geteilten Bildschirm auch eine Konversationsansicht, die den Einsatz der Anwendung mit mehreren Geräten ermöglicht. Beim Start des Microsoft Translator wird dabei jeweils die zuletzt genutzte Ansicht wieder aktiviert.

Moderne Nutzeroberfläche

Wer möchte, kann sich im Microsoft Translator eine Verlaufsansicht aktivieren, die sich alle bislang übersetzten Inhalte merkt und den späteren Zugriff auf diese vereinfacht. Zudem ist eine bessere Kontrolle von gesprochenen Übersetzungen möglich, da die neue Mikrofonanpassung nun zulässt, das Mikrofon dauerhaft aktiv mitlaufen zu lassen.

Die aktuelle Version des Microsoft Translators zeigt auch Verbesserungen in der Genauigkeit und Geschwindigkeit der Übersetzungen. Dies ist besonders nützlich für Anwender, die häufig einen Echtzeit-Übersetzer benötigen, der nicht für statische Inhalte sondern in laufenden Gesprächen benötigt wird.