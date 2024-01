Home Assistant ist mit CarPlay kompatibel

Die Smarthome-Lösung Home Assistant lässt sich jetzt auch komfortabel vom Auto aus bedienen. Mit dem Update auf Version 2024.1 wird die iPhone-App von Home Assistant um Unterstützung von Apple CarPlay erweitert. Nach dem Update lässt sich die App direkt über ein mit CarPlay kompatibles Fahrzeugsystem starten.

Neben dem Zugriff auf die in Home Assistant vorhandenen Geräte und Bereiche können auch bereits in Home Assistant konfigurierte Aktionen schnell und einfach über das „Autoradio“ gestartet werden. Je nach der heimischen Ausstattung kann man auf diese Weise beispielsweise auch nicht mit Apple Home kompatible Garagentore oder Türen öffnen, Lampen bedienen oder die Heizung steuern.

Bei Home Assistant handelt es sich um ein kostenloses und quelloffenes Projekt, das sich als Steuerzentrale für die heimischen Smarthome-Komponenten versteht und sich dabei nicht nur wesentlich kontaktfreudiger als Lösungen wie Apples HomeKit präsentiert, sondern vor allem auch deutlich umfassendere Konfigurationen und Vernetzungen ermöglicht.

Anspruchsvolle aber vielseitige Smarthome-Lösung

Dieses Plus an Leistung sorgt allerdings auch dafür, dass man Home Assistant keinesfalls als Lösung für Einsteiger in diesem Segment betrachten darf. Gerade die erweiterten Möglichkeiten bauen darauf, dass man sich tiefgreifender mit dem System auseinandersetzt und anstelle von vorgefertigten Konfigurationen das Zusammenspiel auf Basis eigener Einstellungen gänzlich auf den gewünschten Anwendungszweck ausrichtet.

Home Assistant setzt eine im heimischen Netzwerk laufende Server-Anwendung und im Falle von CarPlay auch eine entsprechende Konfiguration voraus, die den Zugriff von außerhalb ermöglicht. Als Hardware-Basis für einen Home-Assistant-Server finden sich vor allem der Mini-Computer Raspberry Pi oder auch NAS-Laufwerke wie sie von Synology oder QNAP angeboten werden in Verwendung. Für erste Schritte im Zusammenhang mit Home Assistant steigt ihr am besten mit den hier präsentierten Setups ein.