iOS 18: Beta 3 bringt dynamischen Hintergrund

Mit der Ausgabe der dritten Beta von iOS 18 hat Apple gestern Abend mehrere kosmetische Änderungen vorgenommen und unter anderem eine neue Wallpaper-Option eingeführt, die im Tagesverlauf durch eine dynamische Farbwechsel-Funktion auffällt. Schon zuvor hatten die ersten Testversionen von iOS 18 mehrere neue Hintergrundbilder im Gepäck, mit der jüngsten Aktualisierung der Vorabversion steht nun auch die neue Option “Dynamic” zum Download bereit.

Das neue Standard-Wallpaper von iOS 18 ist in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich, die dieselben geschwungenen Kurven in unterschiedlichen Variationen einfärben und wird in den Geschmacksrichtungen Gelb, Pink, Azurblau und Lila angeboten.

Wallpaper mit Farbwechsel

Mit der Veröffentlichung der dritten Entwickler-Beta von iOS 18 – noch im laufenden Monat wird Apple auch die erste öffentliche Testversion für Privatanwender zum Download bereitstellen – hat Apple diese Auswahl nun um eine fünfte Option ergänzt.

Die Auswahl Dynamic liefert ein Wallpaper mit Farbwechsel, dessen farbliche Gestaltung im Tagesverlauf variiert. Nach welchen Mustern Apple hier die Farben ändert, ist aktuell jedoch noch unklar. Durch die Auswahl der dynamischen Wallpaper-Option müsst ihr euch nicht mehr auf eine Farbvariante festlegen, sondern könnt euch stattdessen bei jedem Griff zum iPhone überraschen lassen.

The default iOS 18 wallpaper now has a dynamic option

Changing according to time of the day ig pic.twitter.com/ejCtVVG4lQ — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) July 8, 2024

Neue Taschenlampen-Animation

Wie bereits berichtet, wird Apple mit iOS 18 auch die Möglichkeit einführen, nicht nur die Intensität, sondern auch den Lichtkegel der LED-Taschenlampe auf den jüngsten Gerätegenerationen zu beeinflussen. Die jetzt verfügbare Beta drei von iOS 18 hat den zugehörigen Konfigurationsbereich überarbeitet und zeigt während der Anpassung von Leuchtkraft und Lichtkegel jetzt neue Animationen. Die Einstellung des Lichtkegels wird vom iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max unterstützt.