Apple hat gestern wichtige Softwareupdates für ältere Geräte veröffentlicht. Wenn bei euch im Haushalt noch ein iPhone oder iPad in Betrieb ist, das nicht mehr unter iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 läuft, ist es ratsam, die Updates zu installieren.

Konkret stehen iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 sowie iOS 16.7.15 und iPadOS 16.7.15 zur Installation bereit. iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 sind die höchsten Systemversionen, die sich auf dem iPhone 6s und iPhone 7, dem ersten iPhone SE, dem iPad Air 2, dem iPad mini 4 und dem iPod touch der 7. Generation installieren lassen. Mit iOS 16.7.15 und iPadOS 16.7.15 bringt Apple das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X sowie das iPad der 5. Generation, das iPad Pro 9,7“ und die erste Generation des iPad Pro 12,9“ auf den neuesten Stand.

Processing maliciously crafted web content may lead to memory corruption. This fix associated with the Coruna exploit was shipped in iOS 17.2 on December 11th, 2023. This update brings that fix to devices that cannot update to the latest iOS version.

Angriffswerkzeug mit Regierungsursprung

Mit den Aktualisierungen behebt Apple die sogenannte Coruna-Sicherheitslücke. Auf neueren Geräten wurden die von dieser Schwachstelle ausgenutzten Fehler laut Apple bereits vor über zwei Jahren behoben. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ein darauf basierendes Spionagewerkzeug im Umlauf ist, mit dessen Hilfe Hacker auf persönliche Informationen zugreifen können. Dabei reicht wohl schon der Besuch einer entsprechend präparierten Webseite aus, um die Schadsoftware auf dem Gerät zu installieren.

Sicherheitsforscher gehen davon aus, dass erhebliche Ressourcen in die Entwicklung der Spionagesoftware geflossen sind. Dies lässt auf eine staatliche Beteiligung schließen. Der Verdacht liegt dabei auf der US-Regierung, die damit vermutlich politische Gegner überwachen wollte.

Geräte auf aktuellen Stand bringen

Mittlerweile scheint die Software jedoch auch in die Hände von Kriminellen gelangt zu sein, die sie beispielsweise über manipulierte Webseiten für Kryptowährungen und Online-Glücksspiele verteilen, um digitale Geldbörsen und ähnliche Dienste zu kapern. Aus diesem Grund sollte man zeitnah dafür sorgen, dass alle persönlich genutzten Geräte auf aktuellem Stand sind.