Sogar für den iPod touch verfügbar
Apple veröffentlicht wichtige Sicherheitsupdates für ältere Geräte
Apple hat gestern wichtige Softwareupdates für ältere Geräte veröffentlicht. Wenn bei euch im Haushalt noch ein iPhone oder iPad in Betrieb ist, das nicht mehr unter iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 läuft, ist es ratsam, die Updates zu installieren.
Konkret stehen iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 sowie iOS 16.7.15 und iPadOS 16.7.15 zur Installation bereit. iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 sind die höchsten Systemversionen, die sich auf dem iPhone 6s und iPhone 7, dem ersten iPhone SE, dem iPad Air 2, dem iPad mini 4 und dem iPod touch der 7. Generation installieren lassen. Mit iOS 16.7.15 und iPadOS 16.7.15 bringt Apple das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X sowie das iPad der 5. Generation, das iPad Pro 9,7“ und die erste Generation des iPad Pro 12,9“ auf den neuesten Stand.
Processing maliciously crafted web content may lead to memory corruption. This fix associated with the Coruna exploit was shipped in iOS 17.2 on December 11th, 2023. This update brings that fix to devices that cannot update to the latest iOS version.
Angriffswerkzeug mit Regierungsursprung
Mit den Aktualisierungen behebt Apple die sogenannte Coruna-Sicherheitslücke. Auf neueren Geräten wurden die von dieser Schwachstelle ausgenutzten Fehler laut Apple bereits vor über zwei Jahren behoben. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ein darauf basierendes Spionagewerkzeug im Umlauf ist, mit dessen Hilfe Hacker auf persönliche Informationen zugreifen können. Dabei reicht wohl schon der Besuch einer entsprechend präparierten Webseite aus, um die Schadsoftware auf dem Gerät zu installieren.
Sicherheitsforscher gehen davon aus, dass erhebliche Ressourcen in die Entwicklung der Spionagesoftware geflossen sind. Dies lässt auf eine staatliche Beteiligung schließen. Der Verdacht liegt dabei auf der US-Regierung, die damit vermutlich politische Gegner überwachen wollte.
Geräte auf aktuellen Stand bringen
Mittlerweile scheint die Software jedoch auch in die Hände von Kriminellen gelangt zu sein, die sie beispielsweise über manipulierte Webseiten für Kryptowährungen und Online-Glücksspiele verteilen, um digitale Geldbörsen und ähnliche Dienste zu kapern. Aus diesem Grund sollte man zeitnah dafür sorgen, dass alle persönlich genutzten Geräte auf aktuellem Stand sind.
Das finde ich sehr gut. Imho ist z. B. ein iPhone 7 Plus durchaus noch praktisch alltagstauglich, rein von der Ergonomie her. Die „Schwuppdizität“ ist durchaus ok. Deswegen sind solche Sicherheitsupdates positiv.
Was ist denn die Schuppdizität? XD
„Schwuppdizität“ könnte man vielleicht am ehesten mit der Reaktionszeit auf Nutzereingaben etwas fachlich passender Ausdrücken. Es fühlt sich ausreichend schnell an, in den meisten Alltagsfunktionen wie Browsen, Email, Medienkonsum.
Abgeleitet von „Schwuppdiwupp“, also „recht schnell“.
https://www.it.niedersachsen.de/startseite/it_news/aktuelles/schwuppdizitat-180256.html
Wow, das nenn ich mal Produktpflege, wenn man bedenkt, dass das iPad Air 2 von Ende 2014 ist und selbst das iPhone 6s aus 2015.
Ist den Hatern aber egal …
Das hat mit Produktpflege nicht viel zu tun. Das ist einfach Stopfen von Sicherheitslücken.
Mein altes iPhone 6s bekommt zwar das Loch gestopft, dafür kann ich nach wie vor keine aktuelle Software darauf nutzen. Biespiel. Ich bin letzte Woche ins Thema Meshtastic eingestiegen. Hab zwei Nodes, einer sollte für den Dachboden als Client-Base (so ne Art Repeater) konfiguriert werden. Node 1 hab ich an meinem iPhone 12 mit der dazugehörigen App konfiguriert. Node 2 (der fürn Dachboden) wollte ich mit dem iPhone 6s konfigurieren. Beim Laden der App meinte der AppStore, zu altes iOS.
Ich hab zwar jetzt ein gepatchtes iOS, kann damit aber nicht wirklich was anfangen, da das iOS an sich eine zu alte Versionsnummer vorweist. Ich will ja auch keine neuen Funktionen, nur das die Apps funktionieren und nicht der Funktionsumfang reduziert wird.
Hardware und Speicher sind nahezu neuwertig. Bekam vor einigen Jahren einen neuen Akku. Display und Gehäuse haben nur leichte Gebrauchsspuren, keine Kratzer. An sich sehr guter Zustand, nur nutzen kann man es faktisch nicht mehr wirklich, viele Apps setzen höhere iOS-Versionen voraus.
Andererseits, wenn die Sicherheitslücke bei neueren Geräten schon vor über 2 Jahren gefixt wurde, ist das eher grob Fahrlässig von Apple.
Immerhin sind wahrscheinlich ein Großteil der Nutzer von alten iPhones Ü80 oder U15. Und gerade diese Zielgruppe ist ja am wenigsten bewandert in Sicherheitsfragen.
Was ist daran grobfahrlässig, wenn der offizielle Support vor Jahren eingestellt wurde und jetzt erst festgestellt wurde, dass der Hack schlimmer ist als ursprünglich bekannt?
Solange das Crack-Tool nur in der Hand der US Regierung war, bestand wohl kein Bedarf zu Patchen ….
Genau so ist es!
Wie wäre es dann noch mit einem Update für ältere Apple Watches?
Apple Watch hat kein Safari
Ach, nun komm ihm doch nicht mit so etwas Nervendem, wie Fakten…
Die hat aber dennoch eine Webengine und kann Links aus Nachrichten/Mails öffnen. Es gibt auch Browser-Apps. Die sind zwar extremst eingeschränkt, erlauben aber dennoch freies Surfen auf der Watch (wenn auch kompliziert)
Der Pink Panther dreht nicht an Apple Watches!