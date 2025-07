Jetzt ausprobieren: iOS 18.6 erlaubt App-Installation aus dem Web

Mit dem Update auf iOS 18.6 hat Apple eine Funktion freigeschaltet, die es Nutzern in der Europäischen Union erlaubt, Apps und alternative App-Marktplätze direkt über den Browser zu installieren. Ein Umweg über die Systemeinstellungen ist nicht mehr nötig.

Direktinstallation von Apps und Marktplätzen

Wer das ausprobieren möchte, kann etwa den Epic Games Store direkt über die offizielle Webseite laden und auf dem iPhone installieren. Der Installationsprozess erfolgt ähnlich wie bei klassischen App-Downloads, beinhaltet aber einen zusätzlichen Bestätigungsdialog. Dieser informiert beim ersten Mal über Herausgeber, Zugriffsrechte und Herkunft der Software. Nachfolgende Installationen über dieselbe Quelle erfordern diesen Schritt nicht erneut.

Neben Marktplätzen sollen künftig auch einzelne Apps direkt aus dem Netz installiert werden können. Dazu will Apple eine Programmierschnittstelle einführen, mit der Entwickler Nutzer innerhalb einer App auf alternative Downloadquellen lenken können.

Die neue Schnittstelle soll vor allem dann genutzt werden, wenn mehrere Apps eines Entwicklers außerhalb des App Stores angeboten werden. Auch in diesem Fall erfolgt zunächst eine erklärende Sicherheitsabfrage, bevor der Installationsprozess startet. Bei erneuten Zugriffen wird diese auf ein Minimum reduziert.

Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates

In den Update-Notizen heißt es außerdem: „Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Zudem behebt es ein Problem in „Fotos“, bei dem Filme in Rückblicken nicht mehr geteilt werden konnten.”

Und die adressierten Sicherheitslücken sind vielfältig. Insgesamt hat Apple fast 30 sicherheitsrelevante Schwachstellen korrigiert. Dazu zählen unter anderem Passcodes, die bei aktiver VoiceOver-Funktion laut vorgelesen werden konnten, fehlerhafte Anzeigeindikatoren bei Kamera- und Mikrofonzugriffen sowie Schwachstellen in Safari und verschiedenen Netzwerkkomponenten, die potenziell durch Dritte hätten ausgenutzt werden können.