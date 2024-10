iOS 18.2: Siri gewährt ChatGPT Zugriff auf Bildschirminhalte

Apple hat am Mittwoch die erste Entwickler-Beta von iOS 18.2 zum Download bereitgestellt und die nächste Beta-Runde damit noch vor der offiziellen Freigabe von iOS 18.1 eröffnet, die wir Anfang der kommenden Woche erwarten.

How cool is this?? If you ask Siri “what is this”, she now sends a screenshot of whatever’s on the screen to ChatGPT. It’s like a slightly less convenient version of Visual Intelligence for us “old” 15 Pro users who haven’t [yet] upgraded to iPhone 16 pic.twitter.com/13h2W7ytLz

— EverythingAppleBro (@Epicgamer_Mac) October 25, 2024