iOS 18.2 legt E-Mails automatisch in passenden Kategorien ab

Eine weitere mit iOS 18.2 anstehende Neuerung, die zunächst nur auf englischsprachigen Geräten verfügbar sein wird, ist die automatische Sortierung von E-Mails nach Kategorien. Die Funktion ist bereits in der an Entwickler ausgegebenen ersten Testversion von iOS 18.2 vorhanden, erscheint aber nur, wenn Sprache des Betriebssystems auf Englisch umgestellt wird.

Das automatische Einsortieren von E-Mails in vorgegebene Kategorien gehört bei Google Mail schon seit längerer Zeit zum Standard und ist zum Teil auch in E-Mail-Apps von Drittanbietern unabhängig von den genutzten E-Mail-Konten verfügbar. Auch bei Apple erstreckt sich die Funktion über iCloud hinaus auf alle am iPhone eingerichteten E-Mail-Konten. Apple betont in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Auswertung der E-Mails stets nur lokal auf dem Gerät stattfindet.

Die vorhandenen E-Mails werden im Rahmen der Sortierung in vier verschiedenen Kategorien abgelegt. Als zusätzliche Ansicht besteht die Möglichkeit, alle im Posteingang vorhandenen E-Mails gemeinsam in der Reihenfolge ihres Eingangs zu sehen.

Die vier Kategorien in Apple Mail:

„Primary“ soll die wichtigsten Zuschriften versammeln. Hier finden sich E-Mails von Menschen, die man kennt sowie zeitkritische Nachrichten.

soll die wichtigsten Zuschriften versammeln. Hier finden sich E-Mails von Menschen, die man kennt sowie zeitkritische Nachrichten. „Transactions“ zeigt eine Übersicht all jener E-Mails, in denen es um Bestellungen oder Versandinformationen geht. Dabei sollen die Mails auch gleich nach Verkäufern gebündelt werden.

zeigt eine Übersicht all jener E-Mails, in denen es um Bestellungen oder Versandinformationen geht. Dabei sollen die Mails auch gleich nach Verkäufern gebündelt werden. „Updates“ versammelt E-Mails, in denen es um aktuelle Mitteilungen, Abonnements und sonstige Hinweise geht.

versammelt E-Mails, in denen es um aktuelle Mitteilungen, Abonnements und sonstige Hinweise geht. „Promotions“ fasst alle E-Mails zusammen, in denen Werbeaktionen und Sonderangebote das Thema sind.

Besonders verlässlich ist die automatische Sortierung bislang nicht, aber Apple dürfte hier auch noch dabei sein, die Funktion zu verfeinern und insbesondere auch auf das Feedback von Beta-Testern hin nachbessern.

Unser erstes Urteil basiert wohlgemerkt ausschließlich darauf, wie Apples künstliche Intelligenz hier mit englischsprachigen E-Mails umgeht. Nachrichten in deutscher Sprache werden zwar ebenfalls überraschend gut erkannt und einsortiert, hier muss man wohl aber auf jeden Fall mit Ungenauigkeiten rechnen.

Die automatische E-Mail-Sortierung lässt sich übrigens jederzeit über die drei Punkte oben rechts deaktivieren.