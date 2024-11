iOS 18.2 kommt wahrscheinlich am 9. Dezember

iOS 18.2 ist mittlerweile auch über das öffentliche Beta-Programm von Apple in seiner zweiten Vorabversion erhältlich. Und wie es aussieht, steht inzwischen auch das Datum für die finale Freigabe des wohl letzten iOS-Updates für dieses Jahr fest. Ihr dürft die Aktualisierung für Montag, den 9. Dezember erwarten.

Der britische Mobilfunkanbieter EE hat seine Kunden darüber informiert, dass die Funktion „WLAN-Anrufe auf unterstützten, mit iCloud verbundenen Geräten“ vom 9. Dezember an nicht mehr zur Verfügung steht. Das Apple-Blog MacRumors schließt daraus nachvollziehbar, dass die Änderung im Zusammenhang mit der Freigabe von iOS 18.2 und einem begleitenden Update für die Netzbetreibereinstellungen erfolgt. Im Vorfeld war dies bereits im Zusammenhang mit der zweiten Beta-Version von iOS 18.2 der Fall. Dabei wurde die Einstellung „WLAN-Anrufe für andere Geräte“ für Kunden des Providers entfernt.

Keine Angst, grundsätzlich kann man auch weiterhin wie gewohnt iPhone-Anrufe auf einem Mac oder iPad entgegennehmen, wenn sich diese Geräte im selben Netzwerk wie das iPhone befinden. Bei der oben erwähnten Funktion geht es darum, dass die WLAN-Telefonie lediglich voraussetzt, dass die Geräte mit iCloud verbunden sind. Dementsprechend taucht der oben abgebildete Schalter hierzulande gar nicht in den Einstellungen auf.

iOS 18.2: Viel KI, aber auch allgemeine Verbesserungen

Mit iOS 18.2 dürfen sich Apple-Nutzer in den Vereinigten Staaten auf einen weiteren Schub an „Apple Intelligence“-Funktionen freuen. Dazu zählen die direkte Anbindung an ChatGPT, der Bildgenerator „Image Playground“ und die „Genmoji“-Funktion. Zudem wird die generelle Verfügbarkeit von „Apple Intelligence“ auf die englischsprachigen Länder Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika ausgeweitet. Auf dem europäischen Festland wird der Startschuss für Apples KI erst im April erwartet.

Uns erwarten mit dem Update auf iOS 18.2 unabhängig unter anderem davon die folgenden Neuerungen und Verbesserungen: