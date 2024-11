Neu mit iOS 18.2: Downloads auf dem Sperrbildschirm

Apple wird mit dem bevorstehenden Betriebssystem-Update auf iOS 18.2 eine neue Funktion für den hauseigenen Safari-Browser einführen, die im Gegensatz zu den neuen Apple Intelligence Funktionen direkt auch Anwender in Deutschland erreichen wird.

Neue Download-Anzeige für Safari

iPhone-Nutzer werden künftig in der Lage sein, den Fortschritt laufender Downloads direkt auf dem Sperrbildschirm ihres Gerätes zu verfolgen. Der Download wird im Stil einer sogenannten „Live Aktivität“ auf dem Sperrbildschirm angezeigt und informiert darüber, wie viele Megabyte noch bis zur Beendigung des Downloads geladen werden müssen.

Ist das iPhone entsperrt, besteht zudem die Möglichkeit laufende Downloads abzubrechen. Diese lassen sich anschließend allerdings nicht mehr erneut aufnehmen. Die neue Downloadanzeige ist dabei nicht auf einen einzelnen Transfervorgang beschränkt, sondern kann mehrere Downloads gleichzeitig auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

Das Update auf iOS 18.2 befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase. Erst am Montag erschien Beta 2. Die finale Version wird für die erste Dezemberwoche erwartet.

iOS 18.2 kommt im Dezember

iOS 18.2 wird das iPhone (außerhalb der EU) um mehrere „Apple Intelligence“-Funktionen erweitern, die Nutzern zusätzliche Optionen zur Bearbeitung und Gestaltung bieten.

Zu den Neuerungen zählt eine verbesserte Version der „Writing Tools“, mit denen Anwender Texte anpassen können. Die Writing Tools sollen Texte in verschiedene Stile umschreiben können – etwa in einen anderen Ton oder sogar in Gedichtform. Darüber hinaus plant Apple eine Integration von ChatGPT.

Eine weitere Funktion ist der „Image Playground“. Mit diesem sollen Nutzer mithilfe eines generativen KI-Modells eigene Bilder erstellen können. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, sogenannte „Genmoji“ zu gestalten – personalisierte Emojis, die in iMessage als Sticker versendet werden können.

Funktionen, die erst im April 2025 auch nach Deutschland kommen.