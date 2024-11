iOS 18.2: Erweiterte Kamerasteuerung und bessere Videowiedergabe

Mit Veröffentlichung der dritten Vorabversion von iOS 18.2 am Montagabend bietet Apple Entwicklern und bald auch Nutzern neue Möglichkeiten, die Kamerasteuerung auf dem iPhone 16 individuell anzupassen. Die neue Funktion „Require Screen On“ erlaubt es, die Kamera-App direkt per Tastendruck zu öffnen, selbst wenn das Display ausgeschaltet ist.

Zur Erinnerung: Bisher musste das Display aktiviert werden, bevor die Kamera-App durch erneuten Druck auf die Kamerasteuerung geöffnet werden konnte.

Erweiterte Kamerasteuerung

Mit der neuen Option in den Einstellungen kann zukünftig auf diesen Zwischenschritt verzichtet werden. Apple hat den neuen Schalter unter „Einstellungen“ -> „Anzeige & Helligkeit“ abgelegt und diesen standardmäßig aktiviert. Wird die Option deaktiviert, genügt ein einzelner Druck auf die Kamerasteuerung, um die Kamera zu starten – unabhängig vom aktuellen Status des Displays.

Die Änderung greift auf eine ähnliche Steuerung wie die des Action-Buttons zurück, der ebenfalls mit der Kamera verknüpft werden kann. Während die neue Funktion die Kamera-App schneller zugänglich macht, könnte die nun mögliche Konfiguration auch zu einer erhöhten Anzahl versehentlicher Aktivierungen führen.

Verbesserte Videowiedergabe

Zusätzlich zur Kamerafunktion wurde auch die Videowiedergabe in der Fotos-App überarbeitet. Die bisherige Darstellung in iOS 18 blendete beim Abspielen von Videos die Thumbnail-Vorschauen anderer Fotos aus, was das Navigieren zwischen verschiedenen Inhalten erschwerte. Mit der jüngsten Beta von iOS 18.2 werden die Thumbnails nun über dem Video eingeblendet, sodass Nutzer während der Videowiedergabe leichter zu anderen Inhalten wechseln können.

Die dritte Beta von iOS 18.2 steht derzeit nur Entwicklern zur Verfügung, wie üblich dürfte Apple die öffentliche Beta-Version zügig nachreichen. Die endgültige Freigabe von iOS 18.2 wird in der ersten Dezemberwoche erwartet.