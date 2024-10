iOS 18.1 Release Candidate: Hörgerätefunktion und Fehlerbehebungen im Fokus

Wir haben bereits darüber berichtet, dass iOS 18.1 aller Voraussicht nach heute in einer Woche erscheint. Passend dazu hat Apple mit den sogenannten „Release Candidates“ die finale Vorabversion des Updates für Beta-Tester freigegeben.

Wenn keine unerwarteten und schwerwiegenden Fehler oder Probleme mehr auftreten, wird diese Version von iOS 18.1 in der kommenden Woche für alle Nutzer freigegeben. Das Gleiche gilt auch für die ebenfalls neu verfügbaren finalen Testversionen von iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1 und visionOS 2.1.

In Deutschland sollten wir mit Blick auf die kommenden Updates allerdings keine allzu großen Erwartungen haben. Im Zentrum der Neuerungen steht der erste Teil der von Apple als „Apple Intelligence“ vermarkteten KI-Funktionen, deren Verfügbarkeit in den Ländern der Europäischen Union erstmal zurückgestellt ist.

Aber auch so wäre das Update für die meisten Bewohner von nicht-englischsprachigen Ländern nicht allzu spannend. „Apple Intelligence“ wird zunächst nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen, was gerade die von Apple besonders beworbenen Funktionen wie Textkorrekturen oder -ergänzungen oder Zusammenfassungen hierzulande mehr oder weniger unbrauchbar macht.

Für uns: Hörgerätefunktion und Fehlerbehebungen

Interessant bleibt dagegen zum Beispiel die neue Hörgerätefunktion für die AirPods Pro 2, die hierfür in Ergänzung benötigte AirPods-Firmware trägt übrigens die Nummer 7B19. Zudem werden mit iOS 18.1 Apple zufolge werden die folgenden Fehler korrigiert.