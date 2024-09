AirPods Pro 2 werden zu Hörgeräten: Im Herbst per Software-Update

Schon seit einigen Jahren lässt sich dabei zuschauen, wie Apple seine AirPods Pro immer stärker auch an die Bedürfnisse von Anwendern anpasst, die sich im Alltag mit eingeschränkten Hörfähigkeiten zurechtfinden müssen.

Ein Audiogramm in Apples Health-App

Im Zuge des Welttags des Hörens haben wir auf die bereits verfügbaren Hörhilfefunktionen der Bluetooth-Ohrhörer von Apple aufmerksam gemacht. Schon jetzt können Anwender Funktionen wie „Live Mithören“ und die „Konversationsverstärkung“ nutzen, die beide darauf ausgerichtet sind, Menschen mit leichten Hörbeeinträchtigungen zu unterstützen und die Kommunikation im Alltag zu erleichtern.

AirPods Pro 2 werden zu Hörgeräten

Noch in diesem Jahr wird Apple die AirPods Pro 2 zu nahezu vollwertigen Hörgeräten ausbauen, dies hat Apple im Rahmen der iPhone-16-Präsentation bekanntgegeben und dürfte damit die preiswerteste Hörhilfe mit offizieller Zulassung überhaupt anbieten.

Die neuen Funktionen ur Hörgesundheit sollen noch im Herbst durch ein Software-Update verfügbar gemacht werden und sind speziell darauf ausgelegt, Anwender mit Höreinschränkungen zu unterstützen, die bislang noch nicht mit konventionellen Hörgeräten versorgt wurden.

Aktiv gegen Lärmbelastungen

Das Update richtet sich vor allem an Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust. Zentrales Merkmal der neuen Funktionen ist der Schutz vor Lärmbelastung. Laut Apple sind viele Menschen regelmäßig Umgebungen ausgesetzt, in denen Lärmpegel auftreten, die das Gehör beeinträchtigen können. Um dies zu verhindern, wird in den AirPods Pro 2 eine Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung integriert.

Diese Technologie soll störende Geräusche 48.000 Mal pro Sekunde filtern, ohne dabei die Wahrnehmung des Nutzers zu verfälschen. Das Ziel ist es, den Klang klar und natürlich zu halten, selbst in lauten Umgebungen wie Konzerten oder Sportveranstaltungen.

Einsatz als Hörhilfe, Durchführung von Hörtests

Ein weiteres neues Feature ist die Möglichkeit, einen Hörtest durchzuführen. Dieser Test, der in Verbindung mit einem iPhone oder iPad genutzt wird, basiert auf einem klinisch validierten Verfahren und kann in wenigen Minuten bequem von zu Hause aus durchgeführt werden. Das Ergebnis wird in Form eines persönlichen Hörprofils in der Health-App gespeichert.

Die vielleicht wichtigste Neuerung ist die Erweiterung der AirPods Pro 2 zur Hörhilfe. Auf Basis des erstellten Hörprofils können die Ohrhörer künftig als Unterstützung für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust dienen.