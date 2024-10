Foreca wird unser neuer Wetter-App-Favorit

In den vergangenen zwei Wochen haben sich die Wetter-Apps zumindest im süddeutschen Raum mit Prognosen extrem schwer getan. Im direkten Vergleich hat Foreca zumindest gefühlt am besten abgeschnitten. Passend dazu wurde die App jetzt auch noch in Version 2.60.0 veröffentlicht und bringt vor allem auch die Option, mit dem „Basic“-Look in unseren Augen wesentlich ansprechendere Symbolgrafiken zu verwenden.

Nach dem Motto „Das Auge isst mit“ haben uns die bisherigen Foreca-Themen eher nicht vom Hocker gerissen. Das tut zwar der Vorhersagegenauigkeit keinen Abbruch, es macht aber einfach mehr Spaß, eine auch optisch ansprechende Wettervorhersage abzurufen. In den Einstellungen der App kann man jetzt zwischen drei verschiedenen Themen wählen.

Neue Komplikationen für die Apple Watch

Mit der neuen App-Version bietet Foreca auch vier Komplikationen für die Apple Watch an. In kompatible Zifferblätter kann man nun aktuelle Wetterinformationen wie die Tageshöchsttemperatur, die Tagestiefsttemperatur, die aktuelle Temperatur oder auch Windinformationen einbinden.

Zudem versprechen die Entwickler, dass die Apple-Watch-Komplikationen von Foreca jetzt auch dann zuverlässiger aktualisiert werden, wenn man den Standort in der Apple-Watch-Version der Foreca-App ändert.

Sehr gute Wetter-App mit fairem Preis

Foreca entwickelt sich gerade zu unserer Standardempfehlung, wenn man auf der Suche nach Alternativen zur Wetter-Anwendung von Apple ist. Die App lässt sich kostenlos laden und benutzen, allerdings müsst ihr euch dann mit immer mal wiederkehrenden Werbeeinblendungen abfinden. Funktionen, die bei anderen Apps als Premium und gegen Aufpreis verkauft werden, sind bei Foreca standardmäßig mit an Bord.

Der Preis für die werbefreie Version von Foreca ist zudem absolut in Ordnung. Für drei Monate bezahlt man hier 1,09 Euro und wenn man Foreca gleich für ein komplettes Jahr ohne Werbung bucht, werden gerade mal 3,49 Euro fällig.