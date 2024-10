„Wo ist?“-Schlüsselanhänger jetzt schon ab 6,80 Euro erhältlich

Die Shuliancable-Schlüsselfinder sind ohnehin schon dauerhaft günstig. Mit 20,40 Euro für drei Stück hat das Produkt soweit wir das überblicken aktuell aber einen neuen Tiefstpreis erreicht. Wenn man nur einen kaufen will, ist man vergleichsweise teuer mit 10,19 Euro dabei.

Eine wichtige Info mit Blick auf die genannten Sonderpreise: Ihr bekommt diese Endpreise beim Kaufabschluss nur angezeigt, wenn ihr zuvor die auf den Produktseiten jeweils verfügbaren Rabattcoupons in Höhe von 40 Prozent aktiviert. Sind diese verschwunden, dann ist die Aktion vermutlich abgelaufen.

Wir haben schon vor einiger Zeit auf diese neue Form der mit „Wo ist?“ kompatiblen Schlüsselfinder hingewiesen. Anstatt der üblichen kreisrunden Anhänger in Chip-Form ist die Elektronik hier in kleinen Schlüsselanhängern in Form eines amerikanischen Footballs versteckt. Falls ihr etwas in Standardoptik sucht, gibt es momentan die Reyke-Anhänger im 4er-Pack für 29,99 Euro.

Bluetooth-Ortung und Signalton

Trotz ihrer ungewöhnlichen Form unterscheiden sich die Shuliancable-Schlüsselfinder (hierzulande wäre ein besserer Name dringend nötig) nicht von anderen mit „Wo ist?“ kompatiblen Geräten aus dem Sortiment von Drittanbietern. Die Nahbereichssuche mithilfe von Ultrabreitband bleibt Apples Original-AirTags vorbehalten.

Die Schlüsselanhänger werden als „Objekte“ in Apples „Wo ist?“-App eingebunden und übermitteln ihre Position mithilfe von Bluetooth an andere Geräte. Bei der Suche danach kann, man wenn nötig, auch einen über einen integrierten Lautsprecher abgegebenen Signalton aktivieren.

Die „Wo ist?“-Anhänger von Shuliancable sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Für die Stromversorgung und Funktion sorgt eine integrierte Batterie vom Typ CR2032, die je nach Nutzung zwischen sechs und zwölf Monate lang hält und bei Bedarf gewechselt werden kann. Im Lieferumfang sind zudem ein kleiner Schlüsselring und eine Schlaufe enthalten, die man beide für die Befestigung am Schlüsselbund, Gepäckstücken oder dergleichen verwenden kann.