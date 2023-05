Siri und CarPlay weiterhin eine Baustelle

Auf das Versenden von Nachrichten über WhatsApp bezogen schreiben uns Leser, dass Siri auf die Aufforderung „Nachricht an xyz“ mit „Was möchtest du über xyz wissen?“ reagiert und sich danach nicht mehr in der Lage zeigt, irgend einen damit zusammenhängenden Befehl auszuführen. Auch die Sprachsteuerung von Musikdiensten hat insbesondere bei englischen Songs und Interpreten weiterhin viel Luft nach oben.

Verschickt man beispielsweise iMessage-Nachrichten mithilfe von CarPlay, so werden Einzelpersonen teils in der Mehrzahl angesprochen, was sich in schrägen Antworten und Bestätigungen von Sir niederschlägt.

