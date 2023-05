Das ist der neue Echo Auto: Die 2. Generation ist kompakter

Echo Auto kann ab sofort für 69,99 Euro bestellt werden und soll noch in diesem Monat in die Auslieferung gehen. Zielgruppe sind vor allem Anwender die ihr Smart-Home-System zu Hause weitgehend auf Amazons Geräten aufgebaut haben und sowohl die Heizung als auch die Beleuchtung von unterwegs steuern möchten.

Am besten lässt sich Echo Auto als externes Alexa-Mikrofon beschreiben, das immer in Bereitschaft ist und sich auch zur Steuerung von Musik-Streaming-Diensten wie Amazon Music Unlimited, Spotify oder Apple Music nutzen lässt.

