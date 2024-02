iOS 17.4: Wartet Apple mit der Freigabe bis nächste Woche?

Wir haben uns gestern bereits gefragt, ob Apple iOS 17.4 bereits diese Woche veröffentlicht, oder die verbleibende Zeit bis zu dem von der Europäischen Union festgelegten Pflichttermin maximal auskostet. Die mit Blick auf das europäische Gesetz über digitale Märkte in iOS 17.4 eingebundenen Änderungen müssen spätestens am 6. März nächster Woche umgesetzt sein, denn von diesem Tag an ist die Gesetzgebung für die sogenannten „Torwächter“ verpflichtend.

Apple wurde von der EU im September gemeinsam mit der Google-Mutter Alphabet sowie Amazon, Meta, Microsoft und dem hinter TikTok stehenden Konzern ByteDance als „Torwächter“ klassifiziert. In der Folge kommen insbesondere auf den App Store und das Browser-Angebot auf dem iPhone bezogen neue Regelungen zum tragen, die Apple mit iOS 17.4 umsetzt.

5. März als spätester Termin

Letzter Termin für die Freigabe von iOS 17.4 wäre demnach heute in einer Woche. Wenn Apple die EU-Frist nicht maximal ausreizen will, ist auch eine Freigabe am Montag oder schon Ende dieser Woche denkbar. Zuvor warten wir allerdings noch darauf, dass Apple den Release Candidate oder kurz die „RC-Version“ über seinen Beta-Kanal verteilt. Beim Release Candidate handelt es sich quasi um eine letzte Prüfung jener Version, die kurz darauf auch an alle Endkunden verteilt werden soll.

It looks likely that iOS 17.4 RC will be released tomorrow. Seeing changes in Apple's backend for App Marketplaces — Aaron (@aaronp613) February 27, 2024

Mit einer Freigabe dieser RC-Version wird für heute gerechnet. Darin sind sich zumindest mehrere auf dem Twitter-Nachfolger X aktive Nutzer einig, die bereits in der Vergangenheit mit zutreffenden Vorabinformationen rund um Apple aufwarten konnten.

iOS 17.4 mit diversen kleineren Verbesserungen

Wie sich die von der EU geforderten und mit iOS 17.4 umgesetzten Anpassungen tatsächlich auf die künftige Nutzung und das App-Angebot rund um das iPhone auswirken, muss sich wohl erst noch zeigen. iOS 17.4 bringt aber auch ein paar davon unabhängige Funktionserweiterungen, allem voran natürlich die Möglichkeit, die Sprachassistentin Siri künftig ohne das vorangestellte „Hey“ zu aktivieren.