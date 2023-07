Emoji-Neuzugänge: Kopfschütteln, gesprengte Kette und Limette im Rennen

Die Basis für die Emoji-Neuzugänge im kommenden Jahr 2024 bereitet der bereits als Entwurf verfügbare Unicode-Standard 15.1. Darauf basierend hat das Blog Emojipedia nun entsprechende Vorschaugrafiken erstellt, die sich vom Stil her an den bisher von Apple angebotenen Emojis orientieren. Die finalen Apple-Grafiken werden hier noch ein wenig abweichen, die Vorschau vermittelt aber einen ganz guten Eindruck dessen, was wir wohl nächstes Jahr an Neuzugängen zu sehen bekommen.

Wie jedes Jahr dürfen wir auch aktuell wieder bereits im Juli einen Blick auf die für das kommende Jahr erwarteten Emojis werfen. Über die Auswahl der jeweils hinzugefügten Grafiken wird nämlich nicht bei den Anbietern selbst entschieden, sondern Unternehmen wie Apple, Google oder Microsoft orientieren sich dabei sinnigerweise am Unicode-Standard, um eine plattformübergreifend funktionierende Anzeige der Grafiken zu gewährleisten. Unterschiede gibt es lediglich in der Art der Darstellung, da hier jeder der Betriebssystemanbieter seine eigenen Grafikstile unterbringen kann.

Insert

You are going to send email to