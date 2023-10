Für Hand und Laufband: MagGo Phone Grip zum halben Preis

Ihr erinnert euch vielleicht an unseren vorherigen Artikel über die Mai-Neuerscheinung aus dem Hause Anker: den rund 23,99 Euro teuren MagGo Phone Grip. Solltet ihr bereits damals mit der Anschaffung gespielt, aufgrund des veranschlagten Preises aber nicht zugegriffen haben, dann könnte jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen sein. Aktuell könnt ihr den MagGo Phone Grip etwa zum halben Preis für nur noch 12,99 Euro mitnehmen.

MagGo Phone Grip 620

Der Anker MagGo Phone Grip, versteht sich als Alternative zu den etablierten Popsocket-Haltern und wird magnetisch an der Rückseite aktueller iPhone-Modelle mit MagSafe-Rückseite. Das bedeutet, dass die Halterung mit allen iPhone-Generationen ab dem iPhone 12 kompatibel ist.

Nicht nur Handgriff

Wie wir bereits berichtet haben, dient das Accessoire, das selbst auch magnetisch ist, nicht nur als Handhalterung, sondern auch zur vorübergehenden Befestigung des iPhones am Kühlschrank, zur Fotoaufnahme an entsprechenden Oberflächen im Freien, oder an Trainingsgeräten im Fitness-Studio. Auch ohne vorhandene Smartphone-Halter lässt sich das iPhone so schnell zum Workout-Begleiter und Rezept-Halter in der Küche machen. Als Fahrrad-Halterung dürfte der MagGo Phone Grip hingegen nicht zu empfehlen sein.

Das Band des Anker 620 MagGo Phone Grip kann auf verschiedene Längen eingestellt werden und ist schweißbeständig. Je nach Einstellung bietet es eine Öffnung von 12 mm bis 25 mm Breite.

Günstiger als der 610

Wer ausschließlich eine Handhalterung benötigt, der kann sich alternativ den magnetischen Griff MagGo 610 von Anker anschauen. Dieser ist in den zwei Farbvarianten Wolkengrau und Interstellar für 15,99 Euro erhältlich. Beide Modelle lassen sich wie alle MagSafe-Accessoires beliebig auf der iPhone-Rückseite rotieren. Zum Vergleich, der Popsocket mit MagSafe kostet 29,99 Euro.