iOS 17.1 zeigt Kontoumsätze im Wallet: Apple konkretisiert neue Funktion

Dass Apple Änderungen an der hauseigenen Wallet-App vorgenommen hatte, fiel ersten Anwendern bereits nach der Installation der ersten Beta-Version von iOS 17.1 im vergangenen September auf. Hier waren hinterlegten Kredit- und Debit-Karten plötzlich nicht mehr nur die zehn zuletzt getätigten Transaktionen zugeordnet – darüber hinaus ließ sich auch der aktuelle Kontostand des mit der Karte verbundenen Girokontos und die Gesamtübersicht aller Bank-Transaktionen einsehen.

Wallet-App in Großbritannien: Kontostand und alle Umsatzdaten

Das neue Feature tauchte damals ausschließlich in Großbritannien auf, ließ europäische iPhone-Anwender aber auf eine vergleichbare Funktionserweiterung hoffen. Unter der Haube soll sich Apple dem europäischen Branchenstandard Open Banking bedient haben, der entsprechende Guthaben-Anzeigen auch in Deutschland und anderen EU-Staaten ermöglichen würde.

Vorerst nur in Großbritannien

Jetzt hat Apple die neue Funktion in einem frisch aktualisierten Support-Eintrag zusätzlich konkretisiert. Demnach würden derzeit ausschließlich die Karten von zehn unterschiedlichen Kreditinstituten aus dem Vereinigten Königreich unterstützt: Neben Barclays und derzeit Barclaycard, auch First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, M&S Bank, Monzo Bank, NatWest Bank und die Royal Bank of Scotland.

In Deutschland werden nur die letzten 10 Transaktionen angezeigt

Nutzer jener Karten würden in der Wallet-App die Aufforderung erhalten, die vollen Transaktionen einzusehen. Wird die Aufforderung noch nicht angezeigt, steht das Feature für die hinterlegte Karte auch noch nicht zur Verfügung.

Ist eine kompatible Karte in der Wallet-App hinterlegt, kann der aktuelle Kontostand des verknüpften Girokontos jederzeit mit einer Berührung der entsprechenden Karte angezeigt werden. Guthaben und Transaktionsverlauf werden dann automatisch eingeblendet. Ob beziehungsweise wann Apple die neue Funktion auch in Deutschland einführen wird, steht derzeit noch nicht fest.