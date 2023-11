Baseus: Neue MagSafe-Akkus liefern USB-C-Kabel gleich mit

Der Zubehörhersteller Baseus hat neue Stromspender für die Rückseite aktueller iPhone-Modelle vorgestellt, die zusätzlich auch mit einem USB-C-Kabel ausgestattet sind und den Anwendern so die Wahl zwischen einer geruhsam induktiven Nachladung mit 7,5 Watt und der maximal schnellen Stromversorgung per Kabel mit bis zu 30 Watt ermöglichen.

Die neuen, in Weiß und Schwarz erhältlichen MagSafe-Modelle verfügen über eine Akkukapazität von 10.000 mAh und nutzen das Kabel in beide Richtungen. Zum einen lassen sich die Akkus direkt mit einem entsprechenden USB-C-Netzteil verbinden und für den Einsatz unterwegs aufladen. Zum anderen kann das Kabel in das iPhone gesteckt werden und versorgt dieses über den Power Delivery-Standard mit einer Ladeleistung von bis zu 30 Watt.

Damit aktivieren die Stromspender den Apple-Schnelllademodus und bringen ein neues iPhone 15 in 30 Minuten von null auf 55 Prozent Akkukapazität. Die 30-Watt-Akkus messen circa 11 cm × 7 cm × 2 cm, lassen sich bereits vorbestellen und sollen im Laufe des Dezembers in den Versand gehen.

Mehrere MagSafe-Akkus im Angebot

Der Zubehör-Anbieter Baseus hat neben den neu vorgestellten Modellen mehrere andere MagSafe-Akkus im eigenen Portfolio. Das kompakteste Modell dabei bietet 6000 mAh für knapp 30 Euro. Für zehn Euro mehr lässt sich die Kapazität auf 10.000 mAh aufstocken. Beide Modelle liefern 20 W Ladeleistung über ihren USB-C-Port.

Darüber hinaus bietet der Anbieter noch ein Modell mit integrierter Ladeanzeige und kleinem Standfuß an, das ebenfalls 10.000 mAh liefert und aktuell mit 40 Prozent Nachlass bereits für 36 Euro zu haben ist.

Das größte Modell im Angebot ist die MagSafe-Powerbank mit 20.000mAh, die für knapp 50 Euro angeboten wird. Unserer Meinung nach ist diese mit einer Tiefe von über drei Zentimeter und einem Gewicht von über 400 Gramm jedoch deutlich zu klobig.