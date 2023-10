iOS 17.1 kommt spätestens am 24. Oktober

Mit iOS 17.1 wird diese Funktion für Benutzer in Frankreich deaktiviert, sodass die SAR-Werte des iPhone 12 die Grenzwerte in keiner Situation mehr überschreiten.

Im Vorfeld stand die Feststellung der französischen Behörden, dass der Betrieb des iPhone 12 in seiner derzeitigen Form in Frankreich unzulässig ist, weil die Strahlungswerte des Geräts die dort festgelegten Maximalwerte überschreiten. Apple wurde zu unverzüglichem Handeln aufgefordert, um zu verhindern, dass der Verkauf der Geräte in Frankreich untersagt und ein Rückruf der bereits im Umlauf befindlichen Telefone angeordnet wird.

iOS 17.1 wird wohl in der kommenden Woche erscheinen. Die Ankündigung des 24. Oktober als wahrscheinlicher Erscheinungstermin für das derzeit noch im Test befindliche Update kommt von ungewohnter Seite: Die französische Strahlenaufsichtsbehörde Agence Nationale des Fréquences (ANFR) teilt auf ihrer Internetseite mit, dass sich Apple dazu verpflichtet hat, bis zum 24. Oktober zu gewährleisten, dass das iPhone 12 die in Frankreich festgelegten, auch als „SAR-Werte“ bekannten Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate nicht überschreitet.

