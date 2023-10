Textbaustein-App: Rocket Typist startet auf dem iPhone

Die Textbaustein-Applikation Rocket Typist steht seit der vergangenen Woche in der rundum überarbeiteten Version 3.0 zum Download zur Verfügung. Erstmals verfügt die Mac-Anwendung auch über ein Pendant für iPhone und iPad.

Rocket Typist ist eine Anwendung, die in erster Linie Textbausteine und Textschnipsel verwaltet. Diese werden nach Eingabe von selbst festgelegten Abkürzungen in das geöffnete Dokument, in den E-Mail-Entwurf oder in die Notizen eingefügt und ersparen euch so das lange Schreiben am Mobilgerät.

Zur Zielgruppe gehören Anwender aus Berufsgruppen, die häufig die gleichen Textbausteine verwenden müssen, etwa, um auf Kundenanfragen zu reagieren oder Hilfestellungen zu bestimmten Produkten zu geben. Allerdings eignet sich die Anwendung hervorragend auch für Privatanwender, die häufiger längere Texte verfassen und sich über eine entlastende Schreibhilfe bei wiederkehrenden Inhalten freuen.

Auf dem iPhone als Tastatur integriert

Während Rocket Typist auf dem Mac als Menüleisten-Anwendung aktiv ist und die Texteingabe dauerhaft im Blick behält und sich meldet, sobald festgelegte Abkürzungen erkannt wurden, erfolgt die Umsetzung auf dem iPhone über eine Drittanbieter-Tastatur.

Ist die Tastatur in den iPhone-Einstellungen aktiviert, bietet Rocket Typist in der zusätzlichen Leiste über der Tastatur fortan schnellen Zugriff auf alle Abkürzungen, Makros, Textbausteine und Kurzbefehle, die in den Einstellungen der App konfiguriert wurden. Dabei wird die Konfiguration der Mac-Anwendung über Apples iCloud mit dem iPhone synchronisiert.

Seit dem Wochenende steht die Applikation auch mit einer deutschen Tastatur zur Verfügung und lässt sich nun als vollumfänglicher Ersatz für die Standard-Tastatur des Systems einsetzen.

Test ohne Risiko, Vollversion zum Einmalkauf

Sowohl die Mac-Anwendung als auch die iPhone-Applikation lassen sich kostenlos laden und risikofrei ausprobieren. Solltet ihr mit dem gebotenen Funktionsumfang zufrieden sein, kann die Vollversion über einen einmaligen In-App-Kauf freigeschaltet werden. Rocket Typist wird in Deutschland entwickelt, existiert schon seit dem Jahr 2017 und hat euren Blick definitiv verdient. Die Pro-Version von Mac- und iPhone-App gibt es zur Markteinführung zusammen für 15 Euro.