Beginnen wir mit dem ersten Blick auf den iPhone-Bildschirm am Morgen. Hier könnte das iPhone automatisiert gleich all jene Informationen anzeigen, die man zum Tagesbeginn normalerweise abruft. Wetterinfos, Kalender oder auch kompakte Tagesnachrichten beispielsweise, die in Form eines von iOS ausschließlich für diese Anzeige auf dem Sperrbildschirm erstellten Widget-Stapels erscheinen.

Parker Ortolani vom Apple-Blog 9to5Mac hat eine Reihe von Ideen notiert, mit deren Hilfe sich nennenswerte Verbesserungen und ein Plus an Effektivität bei der Verwendung des iPhone erreichen ließen.

"Always on" und interaktive Widgets Ideen für einen erweiterten und verbesserten iPhone-Sperrbildschirm

Insert

You are going to send email to