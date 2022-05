9-Euro-Ticket ab nächster Woche auch im DB Navigator

Die auf die Monate Juni bis August befristete Preissenkung der Monatskarten für den Nah- und Regionalverkehr wird teilweise allerdings noch kontrovers diskutiert. So ist die Einführung zwar sehr wahrscheinlich, jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. In dieser Woche müssen Bundestag und Bundesrat über die Maßnahme abstimmen, Bayern droht in diesem Zusammenhang mit einer Blockade. Der bayerische Verkehrsminister hat die Maßnahme als „Strohfeuer“ bezeichnet und fordert stattdessen eine dauerhafte Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs aus Bundesmitteln. Nicht nur die anfallenden Kosten auf Länderseite sorgen für Kritik, auch Bahn-Konkurrenten wie Busunternehmer sehen mit der Maßnahme massive Einbußen verbunden.

Das Neun-Euro-Ticket wird von kommender Woche an auch über die Bahn erhältlich sein. Das Verkehrsunternehmen hat den Verkaufsstart für den 23. Mai angekündigt. Der Vertrieb wird den Planungen zufolge nicht nur über die klassischen Verkaufsstellen die Ticketschalter an Bahnhöfen, sondern zum Vorteil von Besitzern von Mobiltelefonen auch über die Bahn-App DB Navigator laufen.

