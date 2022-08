iOS 16: Neue Beta verbessert die Akku-Anzeige-Optionen

Wenn Apple bei der aktuellen Taktrate bleibt, sehen wir bereits nächste Woche die nächste Testversion von iOS 16. Vergangenes Jahr wurde iOS 15 mit insgesamt acht Beta-Versionen getestet, bevor die finale Freigabe mit der Golden-Master-Version eingeläutet wurde. iOS 16 liegt bislang gut in der Zeit, um den selben Freigabeplan einzuhalten, was sich mit der erwarteten Ankündigung und dem Verkaufsstart der diesjährigen iPhone-Modelle Mitte September decken würde.

Die Akku-Anzeige in der Statusleiste bietet ja jetzt auch die Option, einen Prozentwert für den Akku—Stand anzuzeigen und packt diesen platzsparend ins innere des Akku-Symbols. Während diese Einstellung grundsätzlich optional ist, wurde der Prozentwert allerdings automatisch immer angezeigt, wenn wenn der Stromsparmodus des iPhone aktiviert war. Apple hat diesen – wir vermuten mal – Fehler nun in der neuesten verfügbaren Testversion von iOS 16 korrigiert und die Akku-Anzeige lässt sich komplett unabhängig vom Stromsparmodus an- und abschalten.

Im Anschluss an die Bereitstellung für Entwickler hat Apple die neueste Testversion von iOS 16 nun auch für Teilnehmer an seinem öffentlichen Beta-Programm freigegeben. Mit der nun vierten Public Beta von iOS 16 hält eine Rehe von kleineren Verbesserungen Einzug, unter anderem hat Apple auch bei der erst vergangene Woche eingeführten neuen Akku-Prozentanzeige nachgebessert.

