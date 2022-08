iOS 16 Beta 6 für Entwickler verfügbar

Mittlerweile sind es aller Voraussicht nach nur noch vier Wochen, bis wir die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr zu sehen bekommen. Wir richten uns weiterhin auf ein Apple-Event am 13. September ein und damit verbunden vielleicht schon einen Bestellstart am 16. und Verkaufsstart am 23. September.

Apple drückt bei den Vorbereitungen jedenfalls ordentlich auf die Tube und hat heute bereits die sechste Vorabversion für Entwickler veröffentlicht, exakt eine Woche, nachdem die vorherige fünfte Testversion von iOS 16 für Entwickler freigegeben wurde. Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm haben die korrespondierende Testversion einen Tag später am Dienstag letzter Woche erhalten.

Bezüglich möglicher mit der neuen Beta-Version von iOS 16 verbundenen Neuerungen warten wir noch auf Meldungen. In jedem Fall sollte Apple mit dieser Veröffentlichung die Leistung auf den unterstützten Geräten erneut verbessert und weitere Fehler beseitigt haben.

Vergangene Woche haben wir die Rückkehr der Prozentanzeige in der Statusleiste gesehen. Über die Systemeinstellungen lässt sich nun festlegen, ob man zusätzlich zum altgedienten Akku-Symbol einen prozentualen Wert für den Ladestand des Akkus im Akku-Symbol in der Statusleiste sehen will.

Auch iPadOS, watchOS und tvOS neu

Mit der neuen Testversion von iOS 16 verbunden hat Apple auch eine neue Version von iPadOS 16 für Entwickler freigegeben. Zudem stehen auch neue Testversionen von watchOS 9 und tvOS 16 für berechtigte Nutzer zum Download bereit. Wir gehen davon aus, dass Apple in Kürze auch aktualisierte Versionen dieser Betriebssysteme für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm freigibt.

Spannend wird in diesem Jahr noch, wann Apple iPadOS 16 freigibt und damit verbunden vielleicht auch neue Hardware ankündigt. Zuletzt war zu hören, dass Apple beides bis in den Oktober hinein zurückstellt, um sich zunächst auf die Veröffentlichung von iPhone und Apple Watch sowie der zugehörigen Betriebssysteme zu konzentrieren.