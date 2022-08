Deezer und Spotify wieder mit 3-Monats-Test

Achtet bei den Probeabos wie meistens der Fall darauf, dass diese im Anschluss an den Testzeitraum in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft übergehen. Wenn dies nicht gewünscht ist, müsst ihr rechtzeitig kündigen.

Auf der Deezer-Webseite bekommt man aktuell sowohl die Einzelmitgliedschaft als auch das Familienpaket des Musikdienstes über einen Probezeitraum von drei Monaten hinweg kostenlos angeboten. Deezer erlaubt standardmäßig das Streaming von nicht komprimierten Audiodateien in HiFi-Qualität . Wen man sich für das normalerweise zum Preis von 16,99 Euro erhältliche Familienabo entscheidet, kann man den Dienst in der Gruppe mit bis zu sechs eigenständigen Konten verwenden.

