iOS 16: Duplikaterkennung fehlt, neue Nike-Zifferblätter und Such-Taste

Update: Danke für das Feedback zur Duplikaterkennung. Mittlerweile sind hier zahlreiche Berichte von Lesern eingegangen, bei denen die Funktion mittlerweile angezeigt wird, obwohl sie anfangs gefehlt hat.

Wir haben die Duplikaterkennung in der Fotos-App ja vorab schon ausführlich vorgestellt. Wie es aussieht, muss man teils einfach etwas länger warten, bis die Bildanalyse vollständig durchgelaufen ist. Der Vorgang kann je nach Größe der Mediathek uns sonstigen aktiven Hintergrundprozessen wohl auch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Zudem muss das iPhone für die Analyse mit einem Ladegerät verbunden sein.

Nike-Zifferblätter erscheinen teils nicht von alleine

Mit Einführung der Apple Watch Series 8 wird die Apple Watch Nike+ nicht mehr zum Verkauf angeboten. Dafür gibt es die Nike-Zifferblätter jetzt unabhängig vom Modell für alle Besitzer der Uhr.

An sich sollten die zusätzlichen Nike-Zifferblätter nach der Installation von watchOS 9 automatisch in der Zifferblatt-Galerie der Watch-App auf dem iPhone zur Verfügung stehen. Ich müsst dort allerdings ein ganzes Stück weit nach unten scrollen. Falls dem nicht so ist, werden verschiedene Workarounds herumgereicht. Entweder schaltet ihr die Uhr einmal komplett aus oder ihr legt zunächst ein Zifferblatt mit Nike-Motiv direkt auf der Apple Watch an. Anschließend sollten die zusätzlichen Zifferblätter auch in der Watch-App auf dem iPhone verfügbar sein.

Neue Such-Taste auf dem Home-Bildschirm

Mit iOS 16 hat Apple am Fuß des ersten Home-Bildschirms, direkt über dem Dock eine kleine „Suchen“-Taste platziert. Damit lässt sich die systemweite Suchfunktion deutlich komfortabler und auch schneller öffnen.

Falls ihr euch allerdings daran stört und stattdessen lieber wieder die Indikator-Punkte für die Gesamtzahl der vorhandenen Home-Bildschirme zurückhaben wollt, könnt ihr dies in den Einstellungen „Home-Bildschirm“ ändern. Die Möglichkeit, die Suchfunktion durch herunterziehen des Home-Bildschirms zu öffnen, bleibt in beiden Fällen nach wie vor bestehen.