CarPlay: Erste Tank-Apps nutzen die neuen Funktionen

Mit der Freigabe von iOS 16 stehen auch die ersten Apps in den Startlöchern, die auf die neuen Funktionen von CarPlay setzen. Die Spritpreis-App 1-2-3 Tanken lässt sich mit entsprechenden Funktionserweiterungen in der neuen Version 2.4 laden.

Hier wollen wir allerdings gleich vorwegnehmen, dass die neue CarPlay-Unterstützung ebenso wie die neu verfügbaren Widgets für den Sperrbildschirm das kostenpflichtige Plus-Abo benötigen. Zum Jahrespreis von 4,99 Euro gibt es damit neben dem Verzicht auf Werbebanner auch Zusatzfunktionen wie Preisalarm für beliebig viele Tankstellen, interaktive Preisstatistiken, einWidget für die Mitteilungszentrale und eine App für die Apple Watch.

Sprit bezahlen über CarPlay

Die Tank-Apps PACE Drive und ryd haben ja bereits angekündigt, dass es mit iOS 16 auch möglich sein wird, seine Tankrechnung direkt vom Auto aus über den CarPlay-Bildschirm zu begleichen.

PACE Drive will diese Funktion noch im Laufe des heutigen Tages freischalten und auch bei ryd wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis die Funktion zum Bezahlen an der Zapfsäule auch in die CarPlay-Ansicht integriert ist.

Die Basis für diese Funktionserweiterungen hat Apple bereits im Zusammenhang mit der Vorstellung von iOS 16 im Juni angekündigt und es steht wohl außer Frage, dass sich in diesem Bereich in naher Zukunft noch einiges tun wird. Neben Verbrennern können nicht zuletzt auch die Lade-Apps für Elektrofahrzeuge um entsprechende Optionen erweitert werden.

Momentan sind die Möglichkeiten beim Bezahlen direkt an der Zapfsäule noch vergleichsweise limitiert. Die Funktion setzt eine Kooperation mit den Betreibern der Tankstellen und den App-Anbietern voraus. PACE Drive lässt sich seinen Anbietern zufolge derzeit an rund 3.000 Tankstellen in Europa nutzen. Unter den genannten Partnern – PACE nennt hier unter anderem BP, Agip, Tamoil, OMV, Avia, bft, Raiffeisen, SB Tank, Hoyer, Gulf, Classic und Argos- finden sich mittlerweile aber auch mehrere bekannte und größere Marken.