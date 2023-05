iOS 16.5 verfügbar: Pride-Wallpaper und Fehlerbehebungen

In den USA kommen Nutzer darüber hinaus in den Genuss von Erweiterungen für den Sportbereich bei Apple News. So finden sich hier aktuelle Nachrichten, Ergebnisse und Tabellen und untere einem separaten Tab versammelt und man hat die Möglichkeit, schneller auf ausführliche Informationen zu den Ergebnissen und Spielplänen der persönlich favorisierten Teams zuzugreifen.

Mit iOS 16.5 steht das neueste Update für Apples iPhone-Betriebssystem jetzt für alle Nutzer zum Download bereit. Die für Nutzer in Deutschland mit dem Update verbundenen Neuerungen halten sich allerdings in Grenzen, hauptsächlich sorgt iOS 16.5 hierzulande dafür, dass das Betriebssystem zuverlässiger läuft und von Fehlern befreit wird.

