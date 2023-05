Mozilla Pocket: Neustart für den Später-Lesen-Dienst

Pocekt-Nutzer sollen die Listen etwa zur Verwaltung von Rezepten oder zum Sammeln von Videos nutzen und so nicht mehr nur von dem teils unübersichtlichen Schlagwort-System abhängig sein. Vorerst wird die neue Listen-Funktion allerdings ausschließlich in der Web-Anwendung der Macher bereitgestellt und soll die iPhone-Anwendung erst später im Jahr erreichen.

Anwender in den Vereinigten Staaten steht zusammen mit der Aktualisierung die neue Listen-Funktion der App zur Verfügung, mit der sich gesicherte Artikel, Videos und Webseiten in privaten Listen sammeln, mit Titeln versehen und verwalten lassen.

Statt spannende Geschichten zu verpassen, werden die jeweiligen Links (durch Browser-Erweiterungen oder das Teilen-Menü) einfach an den eigenen Pocket-Account übergeben und sorgen so für ein persönliches Archiv interessanter Artikel, die dann beim nächsten Wartezimmer-Aufenthalt oder während der Busfahrt zur Arbeit konsumiert werden können.

Bei der jetzt verfügbaren Anwendung handelt es sich um eine komplett neu gestaltete Applikation, an der seit einem Jahr gearbeitet wurde und die zur Installation mindestens iOS 16.0 voraussetzt. Neben dem neuen Design haben die Macher die Navigation vereinfacht und die Einstellungen zentralisiert. Zudem landen gesicherte Artikel jetzt in dem neuen Bereich „Saves“.

Im Jahr 2007 noch unter dem Namen „Read it Later“ gestartet, lässt sich der Später-Lesen-Dienst Pocket seit 2009 auch aus dem App Store laden. Seit 2017 ist die Anwendung inklusive des zugehörigen Online-Portals dann in den Besitz der Firefox-Macher von Mozilla übergegangen. Jetzt liegt die iPhone-Anwendung des Dienstes in Version 8.0 vor und markiert den Neustart der Pocket-App.

