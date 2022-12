iOS 16.2 steht für alle Nutzer zum Download bereit

Apple hat iOS 16.2 veröffentlicht und spielt damit das aller Voraussicht nach letzte iPhone-Update in diesem Jahr an alle Nutzer aus. Die neue Software-Version bringt nochmal eine ganze Reihe an Funktionserweiterungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Im Detail findet ihr die enthaltenen Änderungen in der von Apple veröffentlichten und unten von uns angehängten Update-Beschreibung aufgelistet.

Das Update auf iOS 16.2 wird von Apple wieder schrittweise für alle Nutzer freigegeben. Dementsprechend kann es wie bereits in der Vergangenheit gesehen auch mal 30 Minuten oder noch länger dauern, bis die Aktualisierung tatsächlich auf jedem Gerät angezeigt wird.

Erweiterung von Notruf SOS

Bereits vorab hat Apple heute ja bereits die ausschließlich für die neuen iPhone-Modelle verfügbare Funktion Notruf SOS in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland freigegeben. Notruf SOS ist seit vergangenem Monat bereits in den USA verfügbar und ermöglicht es Nutzen eines Phone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max, auch in Regionen ohne Mobilfunknetz einen Notruf abzusetzen – eine Satellitenverbindung vorausgesetzt.

Notruf SOS funktioniert generell auch unter iOS 16.1, mit iOS 16.2 wird diese Funktion allerdings erweitert und man wird automatisch an die europäische Notrufnummer 112 weitergeleitet, falls der Anruf bei einer lokalen Notrufnummer aufgrund einer fehlenden Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nicht zustande kommt. Damit soll gewährleistet werden, dass man Notruf SOS über Satellit auch dann nutzen kann, wenn man nicht die 112 wählt.

Verschlüsselte Backups müssen warten

Apple hat ja für iOS 16.2 auch versprochen, seinen Kunden endlich die Möglichkeit zu bieten, ihre iCloud-Backups mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu versehen und somit auch dem ansonsten bei Apple vorliegenden „Generalschlüssel“ seine Funktion zu nehmen. Hier müssen sich Apple-Kunden außerhalb der USA allerdings noch gedulden, Apple hat mit Blick auf eine weltweite Bereitstellung der Option bislang lediglich von „Anfang 2023“ gesprochen.

Apples Update-Notizen zu iOS 16.2:

Freeform

Freeform ist eine neue App zum kreativen Arbeiten mit Freund:innen und Kolleg:innen auf dem Mac, iPad und iPhone.

Der flexible Arbeitsbereich ermöglicht das Hinzufügen von Dateien, Bildern, Notizzetteln und mehr.

Mit den Zeichenwerkzeugen hast du die Möglichkeit, überall im Arbeitsbereich mit deinem Finger zu zeichnen.

Apple Music Sing

Eine neue Möglichkeit, Millionen deiner Lieblingstitel in Apple Music mitzusingen.

Dank des anpassbaren Gesangs kannst du alleine oder mit den Originalkünstler:innen im Duett singen oder eine Mischung aus beidem nutzen.

Mit den verbesserten Beat-zu-Beat-Liedtexten kannst du noch einfacher dem Takt der Musik folgen.

Notruf SOS via Satellit

Funktion für Benutzer:innen, mit der die Rettungsdienste kontaktiert werden können, selbst wenn auf den iPhone 14- oder iPhone 14 Pro-Modellen kein Mobilfunknetz oder WLAN verfügbar ist.

Sperrbildschirm

Neue Einstellungen ermöglichen das Ausblenden von Hintergrundbildern und Mitteilungen, wenn die Displayeinstellung „Immer eingeschaltet“ auf dem iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max aktiviert ist.

Mit dem Widget „Schlafen“ kannst du deine aktuellen Schlafdaten anzeigen.

Mit dem Widget „Medikamente“ kannst du Erinnerungen anzeigen und schnell auf deinen Plan zugreifen.

Game Center

Im Game Center wird SharePlay für Mehrspielerspiele unterstützt, sodass du zusammen mit den Teilnehmenden eines FaceTime-Anrufs spielen kannst.

Mit dem Widget „Aktivität“ siehst du direkt auf dem Home-Bildschirm, was Freund:innen spielen und welche Erfolge sie in Spielen feiern.

Home

Verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung bei der Kommunikation zwischen Smarthome-Zubehör und Apple-Geräten.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Die verbesserte Suche in „Nachrichten“ ermöglicht es dir, Fotos basierend auf ihren Inhalten zu suchen, z. B. einen Hund, ein Auto, eine Person oder einen Text.

Mit der Einstellung zum neu Laden und Anzeigen der IP-Adresse können Benutzer:innen des iCloud Privat-Relays den Dienst für eine bestimmte Website in Safari vorübergehend ausschalten.

Dank der Teilnehmerzeiger in „Notizen“ kannst du live verfolgen, welche Änderungen Personen in einer geteilten Notiz vornehmen.

AirDrop aktiviert nun automatisch nach 10 Minuten die Option „Nur Kontakte“, um unerwünschte Anfragen zum Empfangen von Inhalten zu vermeiden.

Optimierte Unfallerkennung auf den iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modellen.

Ein Problem wird behoben, bei dem manche Notizen nach vorgenommenen Änderungen nicht via iCloud synchronisiert werden.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.