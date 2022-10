iOS 16.2 soll noch in diesem Jahr erscheinen

Die Beta-Tests für iOS 16.2 laufen seit vergangener Woche. Unter anderem will Apple mit diesem Update dann endlich auch die bereits im Juni im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC angekündigte Kreativ-Anwendung Freeform freigeben. Weitere im Zusammenhang mit den neuen Beta-Funktionen der Betriebssysteme für iPhone und iPad aufgetauchte Neuerungen sind vier Schlaf-Widgets , mit deren Hilfe sich Auswertungen zur Schlaferfassung mithilfe der Apple Watch auf dem Sperrbildschirm des iPhone anzeigen lassen. Darüber hinaus arbeitet Apple im Zusammenhang mit den kommenden Updates unter anderem weiterhin an einer grundlegend überarbeiteten HomeKit-Struktur und will die sogenannten Live-Aktivitäten auf den iPhone-14-Pro-Modellen verbessern.

Der mit guten Kontakten zu Apple ausgestattete Bloomberg-Autor Mark Gurman gibt sich diesbezüglich recht sicher und verweist in seinem aktuellen Rundbrief an Abonnenten auf diese Terminplanung des iPhone-Konzerns. iOS 16.3 soll dann gemeinsam mit macOS Ventura 13.3 irgendwann zwischen Februar und März im kommenden Jahr folgen.

