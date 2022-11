Professionelle Bildschirmfotos: Der Kurzbefehl „Apple Frames 3.0“

Der Blogger Federico Viticci bastelt schon seit mehreren Jahren an einem Kurzbefehl, der sich ausschließlich um die Verschönerung von Bildschirmfotos kümmert. Das frisch aktualisiert Projekt mit dem Arbeitstitel „Frames“ bettet Bildschirmfotos, die auf Apples Mobilgeräten geknipst wurden, in die Rahmen der jeweiligen Endgeräte ein und setzt die Screenshots so in einem nachvollziehbaren Kontext.

Screenshots die auf dem iPhone SE angefertigt wurden bekommen den Geräte-Rahmen mit der Home-Taste. Bildschirmfotos, die auf dem iPhone 14 aufgenommen wurden, erhalten die passenden Geräte-Rahmen ohne den mit dem Verkaufsstart des iPhone X eingeführten Bildschirmausschnitt.

Größter Clou des hier erhältlichen Kurzbefehls ist jedoch der intelligente Umgang mit mehreren Bildschirmfotos. Wählt man nach dem Start der Routine etwa drei Grafiken aus, bastelt der Frames-Kurzbefehl eine Ergebnisgrafik, die drei iPhone-Modelle nebeneinander mit den jeweiligen Screenshots als Touchscreen-Inhalt zeigt.

Unterstützt werden dabei nicht nur iPhone-Screenshots (von iPhone 8 bis iPhone 14) sondern auch die Apple Watch, die Apple Watch Ultra, zahlreiche iPad-Modelle, der iMac mit 24 Zoll und sowohl das MacBook Pro als auch das MacBook Air.

Benötigt 40 MB im iCloud Drive

Beim ersten Start des Kurzbefehls lädt dieser die von Apple bereitgestellten, transparenten Rahmen-Grafiken in das persönliche iCloud-Drive-Verzeichnis und legt im Ordner Shortcuts hier das Unterverzeichnis Frames an, das etwa 40 Megabyte Platz auf euren Festplatten bzw. in der iCloud beansprucht.

Ist die automatische Vorbereitung abgeschlossen, kann der Kurzbefehl über die Kurzbefehle-App gestartet werden, wird dann mit ausgewählten Bildschirmfotos gefüttert und spuckt ordentliche Grafiken aus, die ihr für Präsentationen, die eigene Webseite oder Marketing-Material verwenden könnt.