Grill- und Backofenthermometer von Inkbird deutlich günstiger

Wie es scheint, lässt man bei Inkbird die Black-Friday-Aktion ein wenig länger laufen. Der Hersteller bietet auch sein Einsteigermodell, das Inkbird IBT-2X noch mit einem 15-Prozent-Gutschein für dann 25 Euro an. Hier verzichtet ihr allerdings nicht nur auf komfortable Features wie die Magnetbefestigung und zusätzliche Sonden, sondern müsst auch stets darauf achten, dass die benötigten AAA-Batterien noch in Ordnung sind.

Ergänzend könnt ihr das Inkbird IBT-4XS auch per Bluetooth mit dem iPhone koppeln. Mithilfe der App BBQ Go lassen sich die aktuellen Messwerte dann auch vom Sofa aus ablesen und ihren könnt beispielsweise Temperaturalarme aktivieren.

Insert

You are going to send email to