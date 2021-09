iOS 15 kommt am 20. September: Das ist der offizielle Beipackzettel

Apple hat angekündigt das große Betriebssystem-Update auf iOS 15 am 20. September zum Download bereitzustellen. Die Aktualisierung wird sich also am kommenden Montag auf Bestandsgeräten installieren lassen und ist zudem bereits auf den iPhone 13-Modellen vorinstalliert, die am 24. September in die Auslieferung gehen und am kommenden Freitag bestellt werden können.

Letzte Vorabversion jetzt verfügbar

Vor wenigen Minuten hat Apple zudem die sogenannten „Release Candidates“ von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 zum Download freigegeben. Die letzten Testversionen bevor das finale Update auf iOS 15 zum Download bereitgestellt wird. „Release Candidate“ und das eigentliche Update unterscheiden sich, sollten keine gravierenden Fehler mehr ausgemacht werden, meist nicht mehr voneinander.

Ganz netter Nebeneffekt: Die Verfügbarkeit der „Release Candidates“ gestatten uns einen ersten Blick auf die offiziellen Update-Notizen des nächsten iPhone-Betriebssystems zu werfen, die wir im Anschluss direkt abgedruckt haben.

Das deutsch lokalisierte Changelog fällt diesmal sehr ausführlich aus und führt fast 100 Einzelpunkte an, in denen sich iOS 15 vom Vorgänger unterscheidet. Der Beipackzettel streift dabei die Kategorien FaceTime, Nachrichten und Memoji, Fokus, Mitteilungen, Karten, Safari, Wallet, Live Text, Spotlight, Fotos, Health, Wetter, Siri, Datenschutz, iCloud+ und Bedienungshilfen. Zudem werden weitere erwähnenswerte Funktionen und Verbesserungen angeführt wie etwa die systemweit verfügbare Übersetzungsfunktion.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass iOS 15 am kommenden Montag gegen 19 Uhr veröffentlicht wird, allerdings ist gut beraten werden den Download erst ein bis zwei Stunden später anstößt, da Apples Server anfangs meist vom Ansturm der Update-Willigen Anwender überfordert sind.

iOS 15: Das ist der Beipackzettel

FaceTime

Bei einem FaceTime-Gruppenanruf klingen die Stimmen dank 3D-Audio so, als würden sie aus der Richtung der sprechenden Personen kommen (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Der Modus „Stimmisolation“ blockiert Hintergrundgeräusche, damit deine Stimme kristallklar klingt (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Im Modus „Breites Spektrum“ sind während eines Anrufs alle Hintergrundgeräusche zu hören (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Im Porträtmodus stehst du im Mittelpunkt und der Hintergrund wird weichgezeichnet (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

In der Rasterdarstellung sind während eines FaceTime-Anrufs bis zu sechs Personen gleichzeitig zu sehen. Alle Kacheln haben die gleiche Größe und die sprechende Person wird hervorgehoben.

Mit FaceTime-Links kannst du andere Personen zu einem FaceTime-Anruf einladen. Auch Personen mit Android- oder Windows-Geräten können über ihren Browser teilnehmen.

Nachrichten und Memoji

Im neuen Abschnitt „Mit dir geteilt“ in „Fotos“, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts oder in der Apple TV App werden Inhalte angezeigt, die dir von anderen Personen über Konversationen in der App „Nachrichten“ gesendet wurden.

Angepinnte Inhalte heben von dir ausgewählte Inhalte besonders hervor und erhöhen die Sichtbarkeit im Abschnitt „Mit dir geteilt“, in Suchen in der App „Nachrichten“ und in der Detailansicht der Konversation.

Mehrere Fotos, die in der App „Nachrichten“ gesendet werden, werden als übersichtliche Collage oder als scrollbarer Stapel angezeigt.

Es stehen mehr als 40 Memoji-Outfits zur Verfügung und bis zu drei verschiedene Farben, um Kleidung und Kopfbedeckung deiner Memoji-Sticker anzupassen.

Fokus

Mit der Funktion „Fokus“ kannst du Mitteilungen auf der Basis deiner aktuellen Aktivität (wie Fitness, Schlafen, Spielen, Lesen, Fahren, Arbeiten oder „Zeit für mich“) automatisch filtern lassen.

Die Funktion „Fokus“ nutzt während der Konfiguration die künstliche Intelligenz des Geräts, um dir Apps und Personen vorzuschlagen, denen du das Senden von Mitteilungen während eines aktiven Fokus erlauben möchtest.

Die Seiten des Home-Bildschirms können angepasst werden, damit sie Apps und Widgets enthalten, die zu einem bestimmten Fokus passen.

Kontextabhängige Vorschläge empfehlen dir situationsabhängig einen Fokus und nutzen dafür Indikatoren wie deinen Standort oder die Tageszeit.

In Konversationen der App „Nachrichten“ wird deinen Kontakten dein Status angezeigt, der angibt, ob du Mitteilungen durch einen Fokus stummgeschaltet hast.

Mitteilungen

Das neue Design zeigt Kontaktfotos für Personen und größere Symbole für Apps.

Die täglich nach einem von dir festgelegten Zeitplan erstellte Mitteilungsübersicht ist eine nützliche Zusammenfassung deiner Mitteilungen.

Mitteilungen können in beliebigen Apps oder Konversationen stummgeschaltet werden (für die nächste Stunde oder für den gesamten Tag).

Karten

Detaillierte Stadtpläne zeigen Erhebungen, Bäume, Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Zebrastreifen und Abbiegespuren und bieten unter anderem 3D-Ansichten zum Navigieren bei komplexen Verkehrsknotenpunkten für die San Francisco Bay Area, Los Angeles, New York und London – weitere Städte werden folgen (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Die neuen Funktionen für Autofahrten umfassen eine neue Karte, die Details wie Verkehrsaufkommen und Verkehrsstörungen zeigt, sowie einen Routenplaner für deine anstehende Reise, der die Angabe von Abfahrts- und Ankunftszeiten in der Zukunft ermöglicht.

Immersive und detaillierte Fußgängerrouten nutzen Augmented Reality (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Überarbeitete ÖPNV-Informationen bieten dir mit einem Tipp Zugriff auf Abfahrtszeiten in deiner Nähe, ermöglichen das Anzeigen und Interagieren mit der Route mit einer Hand und informieren dich, wenn du deine Haltestelle erreichst.

Ein interaktiver 3D-Globus zeigt optimierte Details für Gebirgszüge, Wüsten, Wälder, Ozeane und mehr (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Überarbeitete Ortskarten machen es einfach, mehr über Orte zu erfahren und mit diesen zu interagieren. Erhalte im neuen Zuhause für redaktionell kuratierte Reiseführer die besten Empfehlungen für Orte, die dir gefallen werden.

Safari

Die untere Tableiste ist einfacher erreichbar und erleichtert das Wechseln zwischen den Tabs, indem du nach links oder rechts streichst.

Tabgruppen erleichtern das Sichern und Organisieren von Tabs und den geräteübergreifenden Zugriff.

In der Rasterdarstellung der Tabübersicht werden die geöffneten Tabs angezeigt.

Die Startseite kann mit einem Hintergrundbild angepasst werden und es gibt neue Abschnitte wie „Datenschutzbericht“, „Siri-Vorschläge“ und „Mit dir geteilt“.

Web-Erweiterungen in iOS erleichtern die Personalisierung beim Surfen und können im App Store geladen werden.

Mit der Sprachsuche kannst du mit deiner Stimme im Internet suchen.

Wallet

Mit Hausschlüsseln kannst du durch einfaches Tippen ein unterstütztes Türschloss deines Hauses oder deiner Wohnung aufschließen (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Mit Schlüsseln für Hotelzimmer kannst du durch einfaches Tippen dein Zimmer in einem teilnehmenden Hotel aufschließen.

Mit Büroschlüsseln kannst du durch einfaches Tippen dein Büro aufschließen, wenn dein Unternehmen dies unterstützt.

Autoschlüssel mit Ultrabreitband-Technologie können zum Aufschließen, Abschließen und Starten eines unterstützten Autos verwendet werden, ohne dass du dein iPhone aus deiner Tasche oder Hosentasche nehmen musst (iPhone 11- und iPhone 12-Modelle).

Funktionen des Funkschlüssels für dein Auto ermöglichen bei unterstützten Fahrzeugen das Abschließen, Aufschließen, Hupen, Vorheizen der Sitze oder Öffnen der Heckklappe.

Live Text

Live Text macht Texte in Fotos in den Apps „Fotos“, „Bildschirmfoto“, „Übersicht“ und „Safari“ interaktiv, damit du sie kopieren, einsetzen, nachschlagen und übersetzen kannst. Live Text ist auch in den Live-Vorschauen der App „Kamera“ verfügbar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Die Datenerkennung für Live Text erkennt Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Datumsangaben, postalische Adressen und mehr in Fotos, damit du mit diesen Texten interagieren kannst.

Live Text steht über die Tastatur zur Verfügung, sodass du Text direkt vom Sucher der Kamera in ein beliebiges Textfeld einfügen kannst.

Spotlight

Detaillierte Suchergebnisse liefern dir alle Informationen über Kontakte, Schauspieler:innen, Musiker:innen, Filme und TV-Sendungen, nach denen du suchst.

Fotos können über deine Fotomediathek nach Aufnahmeort, Personen, Szenen, Text und Motiven wie einem Hund oder einem Auto durchsucht werden.

Die Bildersuche im Internet ermöglicht dir die Suche nach Bildern von Personen, Tieren, Denkmälern und mehr.

Fotos

Die Rückblicke haben einen neuen Look erhalten und bieten eine neue interaktive Oberfläche, animierte Karten mit intelligenten, sich dynamisch anpassenden Titeln, neue Animations- und Übergangsstile sowie Collagen mit mehreren Bildern.

Wenn du Apple Music abonniert hast, kannst du Titel aus Apple Music zu deinen Rückblicken hinzufügen. Personalisierte Titelvorschläge kombinieren die Empfehlungen von Expert:innen mit deinem Musikgeschmack und dem Inhalt deiner Fotos und Videos.

Rückblick-Mixe ermöglichen dir die Auswahl von Musiktiteln und von einem Look, der zu deiner Stimmung passt.

Zu den neuen Rückblickarten gehören internationale Feiertage, Rückblicke mit Kindern, Trends im Laufe der Zeit und verbesserte Haustierrückblicke.

Im Infofenster werden nun detaillierte Informationen über das Foto angezeigt wie Kamera und Objektiv, Belichtungszeit, Dateigröße und mehr.

Health

Mit der Funktion „Teilen“ kannst du Gesundheitsdaten, Hinweise und Trends mit Personen teilen, die dir wichtig sind oder die dich betreuen.

Trends zeigen dir, wie sich bestimmte Gesundheitswerte im Zeitverlauf entwickeln. Du kannst dich benachrichtigen lassen, wenn ein neuer Trend erkannt wurde.

Stabilität beim Gehen ist ein neuer Gesundheitswert, der dein Sturzrisiko einschätzt und dich benachrichtigt, wenn deine Stabilität beim Gehen niedrig ist (iPhone 8 und neuer).

Die Funktion „Überprüfbare Einträge“ ermöglicht dir das Laden und Sichern überprüfbarer Versionen von COVID-19-Impfungen und -Laborergebnissen.

Wetter

Ein neues Design zeigt die wichtigsten Wetterinformationen für einen bestimmten Standort und umfasst neue Kartenmodule.

Wetterkarten können im Vollbildmodus angezeigt werden und zeigen in unterstützten Ländern Niederschläge, Temperaturen und die Luftqualität.

Benachrichtigungen für Niederschlag in der nächsten Stunde informieren dich, wenn in Kürze mit Regen oder Schnee zu rechnen ist bzw. wenn die Niederschläge aufhören (Irland, Vereinigtes Königreich und USA).

Neue animierte Hintergründe stellen den Stand der Sonne, Bewölkung und Niederschläge noch präziser dar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Siri

Geräteinterne Sprachverarbeitung bedeutet, dass Audio deiner Anfragen standardmäßig dein Gerät nicht verlässt und dass Siri viele Anfragen auch offline verarbeiten kann (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Teile angezeigte Objekte wie Fotos, Webseiten und Orte in der App „Karten“ mithilfe von Siri mit deinen Kontakten.

Kontext auf dem Display kann von Siri verwendet werden, um angezeigten Kontakten beispielsweise eine Nachricht zu senden oder sie anzurufen.

Die geräteinterne Personalisierung ermöglicht die verbesserte Spracherkennung durch Siri – privat auf deinem Gerät (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuer).

Datenschutz

Der E-Mail-Datenschutz verhindert, dass die Absender von E-Mails Informationen zu deinen E-Mail-Aktivitäten erhalten, dass sie deine IP-Adresse sehen und feststellen können, ob du die E-Mail geöffnet hast. Dadurch wird deine Privatsphäre geschützt.

Der intelligente Tracking-Schutz in Safari verhindert nun, dass bekannte Tracker anhand deiner IP-Adresse ein Profil von dir erstellen.

iCloud+

iCloud+ ist ein Service für ein Cloud-Abonnement und stellt dir Premiumfunktionen und zusätzlichen iCloud-Speicher bereit.

iCloud Privat-Relay (Beta) sendet deine Anfragen über zwei separate Internetrelays und verschlüsselt den Internetdatenverkehr, der dein Gerät verlässt, damit du sicherer und privater in Safari surfen kannst.

Mit „E-Mail-Adresse verbergen“ kannst du eindeutige, zufällige E‑Mail-Adressen erstellen, die E‑Mails an dein persönliches Postfach weiterleiten. So kannst du E‑Mails senden und empfangen, ohne deine echte E‑Mail Adresse anzugeben.

HomeKit Secure Video unterstützt das Anschließen weiterer Sicherheitskameras ohne dass dafür iCloud-Speicher verbraucht wird.

Mit einer eigenen E-Mail-Domain kannst du deine iCloud-Mail-Adresse personalisieren und Familienmitglieder einladen, die gleiche Domain zu verwenden.

Bedienungshilfen

Entdecke mit VoiceOver mehr Details in Bildern und erhalte zusätzliche Informationen zu Personen und Objekten sowie zu Texten und Tabellendaten in Fotos.

Mit den VoiceOver-Bildbeschreibungen in „Markierungen“ kannst du deine eigenen Bildbeschreibungen hinzufügen, die von VoiceOver vorgelesen werden können.

App-spezifische Einstellungen ermöglichen dir die individuelle Anpassung der Anzeige und der Textgröße für die gewünschten Apps.

Mit der Option „Hintergrundgeräusche“ kannst du ausgewogene, helle oder düstere Sounds, Meeres-, Regen- oder Flussrauschen auswählen, die dauerhaft im Hintergrund wiedergegeben werden, um störende Umgebungsgeräusche zu überdecken.

Geräuschaktionen für die Schaltersteuerung ermöglichen die Steuerung deines iPhone mit einfachen Mundgeräuschen.

Audiogramme können in die App „Einstellungen“ importiert werden, damit du anhand der Hörtestergebnisse die entsprechenden Kopfhöreranpassungen vornehmen kannst.

Zu den neuen Sprachen für die Sprachsteuerung gehören unter anderem Mandarin (China, Festland), Kantonesisch (Hongkong), Französisch (Frankreich) und Deutsch (Deutschland).

Zu den Memoji-Optionen gehören ein Chochlea-Implantat, eine Sauerstoffbrille und ein Kopfschutz.

Weitere Funktionen und Verbesserungen: