Apple Arcade: SP!NG bietet kurzweilige Unterhaltung

Das Tutorial zum Start des Spiels macht den Einstieg einfach und direkt Lust auf mehr. Per Ein-Finger-Bedienung müsst ihr dafür sorgen, dass die Spielfigur unbeschadet durch ein Höhlenlabyrinth gelangt. Um dies zu bewerkstelligen, schwingt ihr die Figur mithilfe von rotierenden Seilen durch die Gänge zum Ausgang hin. Berührt man dabei die glatten Höhlenwände, so ist dies kein Beinbruch, schwierig wird es allerdings angesichts der teils hinterhältig platzierten Sägezähne, deren Berührung zum sofortigen Aus führt.

Insert

You are going to send email to