iOS 15 Tipps: Apple macht Push-Werbung für das kommende Update

In knapp einer Woche wissen wir wohl, wann Apple iOS 15 für alle Nutzer freigibt. Wir rechnen mit einer Ankündigung im Rahmen der Präsentation des iPhone 13 am Dienstag. iOS 15 sollte dann spätestens zum Verkaufsstart der neuen Geräte – voraussichtlich der 24. September – für alle Nutzer verfügbar sein.

In Apples Tipps-App werden neun neue Funktionen des kommenden iPhone-Betriebssystems vorgestellt. Dazu zählen die Optionen „Hintergrundgeräusche reduzieren“, „Mit dir geteilt“, Texterkennung und -übrsetzung sowie die in ausgewählten Städten verfügbaren Fußgängerrouten und die Fokus-Modi. Eine Übersicht der mit iOS 15 angekündigten Neuerungen findet ihr bei Apple oder etwas detaillierter hier bei uns .

Apple rührt jetzt aktiv die Werbetrommel für iOS 15. So werden iPhone-Besitzer, auf deren Geräten die aktuelle iOS-Version 14.7.1 installiert ist, per Push-Mitteilung auf kommende neue Funktionen hingewiesen.

