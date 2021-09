AirTags-Updates: Neue Version nur für einen Teil der Nutzer freigegeben

Die aktuelle Versionsnummer könnt ihr überprüfen, indem ihr in Apples „Wo ist?“-App im Bereich „Objekte“ eine AirTag auswählt und auf dessen Name tippt. In der Folge bekommt ihr anstelle des Batteriesymbols sowohl die Seriennummer als auch die aktuell installierte Firmware-Version angezeigt.

Während in Verbindung mit der aktuellen Firmware-Aktualisierung keine Details zu Funktionserweiterungen oder dergleichen bekannt sind, hat sich Apple mit der im Juni veröffentlichten Version 1.0.276 konkret um Verbesserungen mit Blick auf die Funktion der AirTags bemüht. Damals hat das Unternehmen auf die Kritik von Anwendern hin Korrekturen bei den „Anti Stalking“-Vorkehrungen der Geräte vorgenommen. So wurde die Zeit, nach der sich ein AirTag akustisch meldet, wenn er einer fremden Person „folgt“, von zuvor drei Tagen auf eine zufällige Spanne zwischen acht und 24 Stunden verkürzt.

Insert

You are going to send email to