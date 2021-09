Apple iPhone-Event: YouTube-Stream und AR-Spielereien

Wer die Sonderseite zu Apples kommendem iPhone-Event mit dem iPhone besucht, kann sich auf eine kleine AR-Spielerei einlassen, die sich durch Antippen des Apple-Logos auf der Seite starten lässt. Der mit einem leuchtenden Rand umzogene angebissene Apfel lässt sich dann virtuell durchschreiten und führt euch in die von Apple für sein „California Streaming“-Event ausgewählte Landschaftsszene. Ein nettes „Easter Egg“, das uns jetzt allerdings auch nicht sonderlich vom Hocker haut. Apple experimentiert im Zusammenhang mit seinen Event-Ankündigungen schon seit geraumer Zeit mit solchen AR-Erlebnissen, in der Regel wurden hier die Veranstaltungslogos in die jeweilige Umgebung projiziert.

Wer Apples iPhone-Event 2021 auf YouTube ansehen. will, kann sich schon mal eine Erinnerung setzen. Apple hat die Möglichkeit zum Videoabruf über die Google-Tochter bereits vorbereitet . Damit verbunden besteht die Möglichkeit, ergänzend zu oder anstelle von Apples Kalendereintrag eine YouTube-Erinnerung einzurichten. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag um 19 Uhr unserer Zeit und wir rechnen mit einer Dauer von rund 90 Minuten.

