iOS 15: Safari-Adressleiste wieder oben anzeigen (und zwar schnell)

Über Apples Experimente mit der Darstellung von Tabs und Adressleiste im hauseigenen Safari-Browser wurde bereits gesagt was gesagt werden musste. Was als selbstbewusste Neugestaltung einer der wichtigsten iPhone-Applikationen zur WWDC-Entwicklerkonferenz im Sommer präsentiert wurde, hat Apple inzwischen mehrfach überarbeitet und ist nach Monaten voll kritischer Rückmeldungen letztendlich bei einer Kompromisslösung gelandet: Apple überlässt die Entscheidung über die Anzeige des neuen Safari-Layouts seine Nutzern.

Eine ungewöhnliche Entscheidung, ausgerechnet für Apple. Dem Konzern, der mit meinungsstarken Design-Entscheidungen wie kein anderer dafür bekannt ist, neue Konzepte und Technologien auch gegen den Widerstand seiner Anwender rigoros durchzudrücken.

Bei der Tab-Neugestaltung hat sich Apple hingegen für einen gesonderten Bereich in den iPhone-Einstellungen entschieden. Hier im Bereich Einstellungen > Safari Tabs abgelegt, lässt sich zwischen den Optionen „Tab-Leiste“ (also der Adressleiste am unteren Bildschirmrand) und „Einzelner Tab“ (also der Adressleiste am oberen Bildschirmrand) wählen. Doch den Umweg in die iPhone-Einstellungen kann man sich auch Sparen.

Ohne Umweg über die Einstellungen

So bietet Apple die Möglichkeit zum Umschalten der neuen Ansicht zusätzlich auf jeder x-beliebigen Webseite an. In Safari müsst hier lediglich den „aA“-Button in der Adressleiste antippen und könnt euch, in Abhängigkeit von der gerade aktuellen Ansicht jederzeit zwischen „Adressleiste oben anzeigen“ und „Tableiste unten anzeigen“ entscheiden.

Warum Apple hier auf zwei unterschiedliche Bezeichnungen gesetzt hat, wissen wir nicht. Der so mögliche Schnellzugriff hilft euch in den ersten Tagen mit dem neuen Layout aber vielleicht bei der Gewöhnung.