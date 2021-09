Deezer auf dem iPhone als Fernbedienung für die Desktop-App

Ebenfalls neu bietet Deezer jetzt eine Wiedergabe mit jenen 50 Songs an, die man in den vergangenen Monaten am häufigsten gehört hat. Aktuell findet ihr eure „Sommer-Tops“ im Bereich „Für dich erstellt“, diese Liste wird in einem halben Jahr dann durch die „Winter-Tops“ abgelöst.

Die Fernbedienungsfunktion von Deezer erinnert ein wenig an Spotify Connect und lässt sich über den Beta-Bereich „Deezer Labs“ aktivieren. Stellt zunächst sicher, dass ihr die jeweils neueste Version der Deezer-App installiert habt, und geht dann in die Einstellungen der App, um die Fernbedienung zu aktivieren.

Insert

You are going to send email to